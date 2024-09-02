Νέα μέτρα λιτότητας προανήγγειλε η διοίκηση της Volkswagen - Πιθανές απολύσεις

Δραματική αυστηροποίηση των μέτρων λιτότητας, με κλείσιμο γραμμών παραγωγής, άρση της εγγύησης απασχόλησης και πιθανή μείωση προσωπικού, προανήγγειλε το διοικητικό συμβούλιο της Volkswagen.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης του Ομίλου με ορίζοντα το 2026, το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι το έλλειμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι εφικτό να καλυφθεί με ήπια μέτρα. Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε, «το οικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί εκ νέου και οι νέοι πάροχοι ασκούν πίεση προς την Ευρώπη», ενώ «η Γερμανία υστερεί σημαντικά σε ανταγωνιστικότητα». Ως εταιρία, οφείλουμε να ενεργήσουμε με συνέπεια σε αυτό το περιβάλλον, καθώς η εταιρία κινδυνεύει να χάσει τους στόχους εξοικονόμησης που είχε θέσει", τόνισε ο κ. Μπλούμε.

Μεταξύ των μέτρων που θα εφαρμοστούν είναι και η αναστολή της «εγγύησης απασχόλησης» για 110.000 εργαζόμενους, η οποία ανανεώνεται μέχρι τώρα ανελλιπώς από το 1994. Η διοίκηση της VW σχεδιάζει τώρα την άρση της έως το 2029, χωρίς να αποκλείει και το ενδεχόμενο απολύσεων. «Στην τρέχουσα κατάσταση, το κλείσιμο εργοστασίων δεν μπορεί να αποκλειστεί, εάν δεν υπάρξουν γρήγορα αντίμετρα», ανέφερε το ΔΣ της VW.

Η διοίκηση αναμένεται να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τα σχέδιά της την Τετάρτη, αλλά, σύμφωνα με την Handelsblatt, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων που έχει δει η Volkswagen εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.