Αυξήθηκαν οι αγορές αυτοκινήτων από τις εταιρείες ενοικίασης στην Ευρώπη το α' εξάμηνο του 2024

Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη κατέγραψαν περίπου 779.000 νέα οχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σημείωσαν αύξηση 24% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η αγορά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς.

Παράλληλα οι τιμές ενοικίασης των αυτοκινήτων ακολουθούν πτωτική πορεία, γεγονός που αποτελεί άλλη μία ένδειξη ότι η αγορά επιστρέφει στην κανονικότητα, σημειώνει η εταιρεία καταγραφής δεδομένων Dataforce, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία για τις εγγραφές ενοικίασης από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Η μεγαλύτερη αγορά για εγγραφές νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν η Γερμανία (περίπου 190.000 μονάδες), ακολουθούμενη από την Ισπανία (152.000), τη Γαλλία (132.000), το Ηνωμένο Βασίλειο (95.000) και την Ιταλία (84.000). Αυτές οι μεγάλες πέντε αγορές αντιπροσωπεύουν το 84% των εγγραφών που συγκεντρώθηκαν από τους ειδικούς δεδομένων οχημάτων. Σε άλλες αγορές η Δανία και η Ολλανδία είχαν 17.000 εγγραφές, η Σουηδία είχε 16.000 μονάδες, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Νορβηγία από 10.000 μονάδες, η Αυστρία από 9.000 εγγραφές, η Πορτογαλία από 8.000 μονάδες και η Πολωνία από 7.000μ εγγραφές. Επίσης, η Φινλανδία είχε 5.000 μονάδες, η Ισλανδία και Τσεχία από 4.000 μονάδες, η Λιθουανία είχε 3.000 και η Λετονία και Σλοβακία δύο 2.000 μονάδες.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένα στα 10 οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2024 ήταν ενοικιαζόμενο. Η Ισπανία έχει την υψηλότερη διείσδυση σε ενοικιάσεις, με ένα στα τέσσερα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στη χώρα να ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία. Ωστόσο η χώρα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων συνολικά και δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, πίσω από τη Γερμανία.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις εγγραφές ενοικίων σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αυξήθηκαν κατά 111% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι ότι η συρρίκνωση του μεριδίου των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις εγγραφές από το 6,4% το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 3,8% την αντίστοιχη φετινή περίοδο.

Δύο σημαντικοί παράγοντες που εξηγούν την μείωση της δημοφιλίας των ηλεκτρικών στον τομέα της ενοικίασης είναι ότι πρώτον η ζήτηση των πελατών είναι χαμηλή, λόγω των ανησυχιών σχετικά με την αυτονομία και τη φόρτιση και δεύτερον είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τις υπολειμματικές αξίες.

Τα περισσότερα (57,3%) από τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2024 εξακολουθούν να είναι βενζινοκίνητα και ακολουθούν τα πετρελαιοκίνητα (26,9%), τα ήπια υβριδικά (6,1%), τα plug-in υβριδικά (4,8%) και τα ηλεκτρικά (3,8%) ), σύμφωνα με την Dataforce.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

