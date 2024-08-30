Με το προηγμένο Adaptive Cruise Control του νέου Ford Kuga πείτε «αντίο» στις χαμένες εξόδους στους αυτοκινητοδρόμους

Το νέο Kuga είναι ένα από τα πολλά μοντέλα της Ford που διαθέτει το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control, το οποίο συμβάλλει ώστε το «χάσιμο» των εξόδων στις εθνικές οδούς να αποτελέσει οριστικό παρελθόν. Το έξυπνο σύστημα πλοήγησης που συνδέεται στο cloud συνεργάζεται με το Intelligent Adaptive Cruise Control ώστε το Ford Kuga να μειώσει ταχύτητα όταν πλησιάζει στην επιλεγμένη έξοδο – πλέον της παροχής τακτικών οπτικών και ηχητικών ειδοποιήσεων.

Η τεχνολογία λειτουργεί επικουρικά ως πρόσθετη προτροπή προς τους οδηγούς. Εάν αυτοί επιθυμούν να συνεχίσουν προσπερνώντας την σχετική έξοδο, απλά πρέπει να πατήσουν το γκάζι και να συνεχίσουν προς τα εμπρός.

Εκτός από το γεγονός ότι το Intelligent Adaptive Cruise Control βοηθάει τους οδηγούς ώστε τα ταξίδια τους να γίνουν πιο άνετα, το νέο Ford Kuga προσφέρει επίσης έναν χώρο αποσκευών με χωρητικότητα έως και 553 λίτρα, σε συνδυασμό με μια επιλογή από πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά και βενζινοκίνητα συστήματα κίνησης. Διαθέσιμο για πρώτη φορά είναι το νέο Ford Kuga Active, το οποίο διαθέτει πιο σκληροτράχηλη εξωτερική σχεδίαση και ένα ειδικό drive mode για κίνηση σε άμμο ή λάσπη.

Πηγή: skai.gr

