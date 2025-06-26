Η Volvo Βελμάρ χορηγός στα Sales Excellence Awards 2025

Η Volvo Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, είναι χορηγός στον κορυφαίο θεσμό στην Ελλάδα, Sales Excellence Awards 2025, που τα τελευταία 12 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χώρο των πωλήσεων αναδεικνύοντας κορυφαίες πρακτικές από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Η φετινή τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025, στον μοναδικής αισθητικής χώρο Anassa City Events, που βρίσκεται στην καρδιά του κατάφυτου κήπου της Εθνικής Γλυπτοθήκης – ένα σκηνικό που συνδυάζει την κομψότητα της κλασικής τέχνης με τη μοντέρνα επιχειρηματική δυναμική.

Η Volvo Βελμάρ ως χορηγός της εκδήλωσης θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής με το ανανεωμένο, plug-in υβριδικό SUV: το XC60 με επιβλητική εμφάνιση, σκανδιναβική φινέτσα, προηγμένη τεχνολογία και εξαιρετικές επιδόσεις. Το XC60 εγκαινιάζει μία νέα εποχή για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, συμβολίζοντας τις μεγάλες ανακατατάξεις που συντελούνται στην αυτοκίνηση και την ηγετική θέση της Volvo στις σχετικές εξελίξεις.

Ο θεσμός διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) και την Boussias Events και επιβραβεύει τις κορυφαίες Ομάδες Πωλήσεων και τα στελέχη της Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας με την μεγαλύτερη διάκριση του κλάδου, σε μια βραδιά έμπνευσης και αναγνώρισης.

Ανακαλύψτε το XC60 εδώ

Ακολουθήστε την Volvo Βελμάρ :

Facebook • Instagram • LinkedIn

Δίκτυο καταστημάτων :

• Αργυρούπολη: Λ. Βουλιαγμένης 576, 164 51, Τηλ: 210 9982800

• Ν. Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 146 71, Τηλ: 211 1063000

• Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, 153 44, Τηλ: 210 6607000

• Ηράκλειο Κρήτης: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ.Η., 716 01, Τηλ: 2810 305000

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.