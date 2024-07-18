Άμεσα διαθέσιμο το νέο Ford Ranger XLT με ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού, μοναδικό value for money και κορυφαίες δυνατότητες.

Το Ford Ranger - το Νο1 σε πωλήσεις pick-up της Ευρώπης για εννέα συναπτά έτη - αποτελεί την κορυφαία πρόταση στην κατηγορία προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες αλλά και τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά σε όλους τους επιμέρους τομείς.

Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη στην ελληνική αγορά έκδοση XLT του δημοφιλούς Ranger που διατίθεται σε δύο τύπους αμαξώματος, με μιάμιση και δύο καμπίνες – Rap Cab και Double Cab αντίστοιχα - έρχεται με τον πλούσιο εξοπλισμό της να ανεβάσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και να ανατρέψει τα δεδομένα της κατηγορίας, προσφέροντας κύρος στο δρόμο.

Ταυτόχρονα, όπως όλες οι εκδόσεις Ranger, έτσι και η έκδοση XLT αποτελεί τον ιδανικό καθημερινό συνεργάτη κάθε επαγγελματία που απαιτεί από το επαγγελματικό του όχημα αξιοπιστία, κορυφαία χαρακτηριστικά και μεταφορική ικανότητα. Ο πανίσχυρος και αξιόπιστος κινητήρας σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τετρακίνησης και την κορυφαία μεταφορική ικανότητα, είναι ικανά για να απογειώσουν την παραγωγικότητα κάθε επαγγελματία σε νέα επίπεδα.

Εξοπλισμός ανώτερης κατηγορίας

Η έκδοση XLT, χάρη στον αναβαθμισμένο εξοπλισμό ανώτερης κατηγορίας και τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός γνήσιου Ranger, συνθέτει μια μοναδική value for money πρόταση στην κατηγορία των pick-up οχημάτων.

Ο στάνταρ εξοπλισμός του Ford Ranger XLT περιλαμβάνει:

• Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP)

• Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης (Collision Mitigation System)

• Φρενάρισμα μετά από πρόσκρουση (Post Impact Braking)

• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)

• Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας (Intelligent Speed Assistance)

• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid)

• Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας (Speed Sign Recognition)

• Πλαϊνό πίσω βοηθητικό σκαλοπάτι καρότσας

• Επένδυση δαπέδου καρότσας

• Ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

• Φώτα ημέρας

• Εμπρός προβολείς ομίχλης

• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

• Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής, γονάτων οδηγού/συνοδηγού

και αερόσακος οδηγού τύπου far side

• Πίνακας οργάνων οδηγού με ψηφιακή οθόνη 8” LCD

• Κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 10’’ πολλαπλής λειτουργίας με Ford SYNC 4,

ηχοσύστημα με 6 ηχεία και ραδιοφωνικό δέκτη AM/FM/DAB

• Ενσωματωμένο Modem

• Κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες απόστασης στάθμευσης

• Δερμάτινο τιμόνι και λαβή μοχλού ταχυτήτων

• Air Condition

• Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

• Κεντρικό υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω

• Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX/i-Size

• Ζάντες ελαφρού κράματος 16” με διαστάσεις ελαστικών 255/70 R16

• Αισθητήρες πίεσης ελαστικών

• Ασύρματη φόρτιση συσκευών (Wireless Charging)

• Μετασχηματιστής ρεύματος (απόδοσης 400W)

• Κοτσαδόρος με 13-πινη υποδοχή ηλεκτρικής σύνδεσης ρυμουλκούμενου

Μοναδικά χαρακτηριστικά για να ξεπερνά κάθε εμπόδιο

Το νέο ετοιμοπαράδοτο Ranger XLT τροφοδοτείται από τον καταξιωμένο και αξιόπιστο κινητήρα 2.0L EcoBlue της Ford, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 170PS (125 kW) στις 3.500 σ.α.λ. και εντυπωσιακή ροπή 405 Nm στις 1.750-2.500 σ.α.λ. Αυτός ο εξαιρετικά αποδοτικός και πανίσχυρος κινητήρας ντίζελ υποστηρίζεται από ένα προηγμένο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τετρακίνησης, το οποίο προσφέρει στους οδηγούς του Ranger XLT τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατανομή της ισχύος είτε στους πίσω (RWD) είτε και στους τέσσερις τροχούς (AWD). Επιπρόσθετα, όταν επιλέγονται οι λειτουργίες οδήγησης 4H ή 4L, το σύστημα «κλειδώνει» την τετρακίνηση, με την ισχύ να κατανέμεται εξίσου στον εμπρός και πίσω άξονα. Για χρήση σε συνθήκες εκτός δρόμου ή σε ολισθηρά εδάφη, όπως χιόνι, άμμος ή λάσπη, το σύστημα τετρακίνησης του νέου Ranger XLT προσφέρει τις επιλογές 4H και 4L.

Εκτός από την προηγμένη και αποτελεσματική τετρακίνηση, ο κινητήρας ντίζελ υποστηρίζεται επίσης από τρία επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Slippery), τα οποία προσαρμόζουν την απόκριση του κινητήρα, τον έλεγχο του συστήματος πρόσφυσης και ευστάθειας καθώς και το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων του κιβωτίου με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης του οχήματος στις εκάστοτε συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες μπορούν να βασίζονται στις απαράμιλλες δυνατότητες του νέου Ford Ranger XLT κατά την κίνηση εκτός δρόμου, χάρη στην απόσταση των 272mm του αμαξώματος από το έδαφος και το βάθος διέλευσης υδάτινου εμποδίου, το οποίο ανέρχεται σε 800mm. Εξίσου δεδομένες όμως είναι και οι αυξημένες μεταφορικές ικανότητες του μοντέλου, καθώς το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 1.013 kg για την έκδοση Rap Cab και 960 kg για την Double Cab. Συν τοις άλλοις, χάρη στο πλάτος της χώρου φόρτωσης του νέου Ranger XLT μεταξύ των θόλων των τροχών που φτάνει τα 1.224mm , είναι εφικτή η απρόσκοπτη μεταφορά μιας ευρωπαλέτας. Επίσης, εσωτερικά στην καρότσα, υπάρχουν 6 άγκιστρα για την πρόσδεση φορτίων με σκοπό την ασφαλέστερη μεταφορά τους. Για περισσότερη ευκολία στη δουλειά, το νέο Ranger XLT διαθέτει επίσης πλαϊνό βοηθητικό σκαλοπάτι και μετασχηματιστή ρεύματος με πρίζα 400W.

Επισκεφθείτε τώρα το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford και επωφεληθείτε για την παραγγελία του νέου Ranger XLT των ανταγωνιστικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ford Finance που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιτόκιο 5,99%* και αποπληρωμή σε 12 έως και 84 μήνες.

Πηγή: skai.gr

