Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 4,3% τον Ιούνιο, φθάνοντας τα 5,7 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων την Πέμπτη.
Οι μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στην ΕΕ παρουσίασαν θετική πορεία, καθώς ο αριθμός των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 15,1% στην Ιταλία, 6,1% στη Γερμανία και 2,2% στην Ισπανία, με τη Γαλλία να είναι η εξαίρεση καταγράφοντας μείωση 4,8%.
Ο αριθμός των πρόσφατα ταξινομημένων υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEV) έφτασε τα 321.900 τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 26,4%, με μερίδιο αγοράς 29,5% από έτος σε έτος.
Η αύξηση των HEVs αποδόθηκε στα κέρδη που παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (34,9%), στην Ιταλία (27,2%), στην Ισπανία (23%) και στη Γερμανία (16,5%), αποκάλυψε η έκθεση.
Εν τω μεταξύ, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αποτελούσαν το 14,4% της αγοράς αυτοκινήτου της ΕΕ, από το μερίδιο του περασμένου έτους που ήταν 15,1%, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερες από 156.400 μονάδες.
Παρόλο που το μερίδιο αγοράς των BEV αυξήθηκε, ειδικά στο Βέλγιο (50,4%) και στην Ιταλία (117,4%), οι μειώσεις στη Γερμανία (- 18,1%), στην Ολλανδία (- 15,5%) και στη Γαλλία (- 10,3%) αντιστάθμισαν την ανάπτυξη.
Συνολικά, πάνω από 712.600 νέα BEV καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 12,5% της αγοράς, ενώ σημειώθηκε αύξηση 1,3% από έτος σε έτος.
Όσον αφορά τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV), ο αριθμός των πρόσφατα ταξινομημένων PHEV μειώθηκε κατά 19,9% τον Ιούνιο, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% της αγοράς αυτοκινήτων στην ΕΕ με λίγο περισσότερες από 66.400 πωλήσεις.
Η μείωση του αριθμού των πρόσφατα εγγεγραμμένων PHEV οφείλεται στις μεγάλες μειώσεις στις τρεις μεγαλύτερες αγορές του μπλοκ, που είναι το Βέλγιο (-49,2%), η Γαλλία (-21,7%) και η Γερμανία (-3,4%). έδειξε.
Το μερίδιο αγοράς των HEV αυξήθηκε στο 29,5% τον Ιούνιο από 24,4% πέρυσι, ενώ το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των HEV, BEV και PHEV, έφτασε το 50% τον Ιούνιο, το συνολικό μερίδιο των οχημάτων βενζίνης και ντίζελ μειώθηκε από 49,6% σε 47,1% την ίδια περίοδο.
Οι πωλήσεις νέων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων παρέμειναν σταθερές, μειωμένες μόνο κατά 0,7% τον Ιούνιο, καθώς η πτώση 20,2% στη Γαλλία και 7,5% στην Ισπανία αντισταθμίστηκε από την αύξηση 12,1% στη Γερμανία και 6,9% στην Ιταλία.
Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αποτελούσαν το 34,4% της αγοράς αυτοκινήτων στην ΕΕ, σημειώνοντας πτώση 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 12,7%, σημειώνοντας πτώση 0,9% την ίδια περίοδο, αναφέρει η έκθεση.
