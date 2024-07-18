Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 4,3% τον Ιούνιο, φθάνοντας τα 5,7 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων την Πέμπτη.



Οι μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στην ΕΕ παρουσίασαν θετική πορεία, καθώς ο αριθμός των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 15,1% στην Ιταλία, 6,1% στη Γερμανία και 2,2% στην Ισπανία, με τη Γαλλία να είναι η εξαίρεση καταγράφοντας μείωση 4,8%.

Πηγή: skai.gr

Ο αριθμός των πρόσφατα ταξινομημένων υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEV) έφτασε τα 321.900 τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 26,4%, με μερίδιο αγοράς 29,5% από έτος σε έτος.Η αύξηση των HEVs αποδόθηκε στα κέρδη που παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (34,9%), στην Ιταλία (27,2%), στην Ισπανία (23%) και στη Γερμανία (16,5%), αποκάλυψε η έκθεση.Εν τω μεταξύ, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αποτελούσαν το 14,4% της αγοράς αυτοκινήτου της ΕΕ, από το μερίδιο του περασμένου έτους που ήταν 15,1%, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερες από 156.400 μονάδες.Παρόλο που το μερίδιο αγοράς των BEV αυξήθηκε, ειδικά στο Βέλγιο (50,4%) και στην Ιταλία (117,4%), οι μειώσεις στη Γερμανία (- 18,1%), στην Ολλανδία (- 15,5%) και στη Γαλλία (- 10,3%) αντιστάθμισαν την ανάπτυξη.Συνολικά, πάνω από 712.600 νέα BEV καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 12,5% της αγοράς, ενώ σημειώθηκε αύξηση 1,3% από έτος σε έτος.Όσον αφορά τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV), ο αριθμός των πρόσφατα ταξινομημένων PHEV μειώθηκε κατά 19,9% τον Ιούνιο, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% της αγοράς αυτοκινήτων στην ΕΕ με λίγο περισσότερες από 66.400 πωλήσεις.Η μείωση του αριθμού των πρόσφατα εγγεγραμμένων PHEV οφείλεται στις μεγάλες μειώσεις στις τρεις μεγαλύτερες αγορές του μπλοκ, που είναι το Βέλγιο (-49,2%), η Γαλλία (-21,7%) και η Γερμανία (-3,4%). έδειξε.Το μερίδιο αγοράς των HEV αυξήθηκε στο 29,5% τον Ιούνιο από 24,4% πέρυσι, ενώ το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των HEV, BEV και PHEV, έφτασε το 50% τον Ιούνιο, το συνολικό μερίδιο των οχημάτων βενζίνης και ντίζελ μειώθηκε από 49,6% σε 47,1% την ίδια περίοδο.Οι πωλήσεις νέων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων παρέμειναν σταθερές, μειωμένες μόνο κατά 0,7% τον Ιούνιο, καθώς η πτώση 20,2% στη Γαλλία και 7,5% στην Ισπανία αντισταθμίστηκε από την αύξηση 12,1% στη Γερμανία και 6,9% στην Ιταλία.Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αποτελούσαν το 34,4% της αγοράς αυτοκινήτων στην ΕΕ, σημειώνοντας πτώση 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 12,7%, σημειώνοντας πτώση 0,9% την ίδια περίοδο, αναφέρει η έκθεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.