Κορυφαία επίπεδα ασφάλειας 5 αστέρων από τον Euro NCAP για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri διέπρεψε για μια ακόμα φορά επιτυγχάνοντας πρόσφατα την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στα πλαίσια ενός ακόμα γύρου δοκιμών που πραγματοποίησε πρόσφατα ο οργανισμός Euro NCAP, ο οποίος αξιολογεί συνολικά αλλά και στους επιμέρους τομείς την παρεχόμενη ασφάλεια των οχημάτων στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Ford Capri επέδειξε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επιμέρους στάδια των δοκιμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις προηγμένες και αποτελεσματικές στην πράξη τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που εξοπλίζουν το όχημα σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του.

Ως αποτέλεσμα, το νέο Ford Capri απέσπασε βαθμολογία 89% και 86% για την προστασία που παρέχει στους ενήλικους επιβάτες και τα παιδιά, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, η βαθμολογία ανήλθε σε 80%, ενώ στην κατηγορία αξιολόγησης της απόδοσης των συστημάτων υποβοήθησης και ασφαλείας, το νέο Ford Capri σημείωσε βαθμολογία 72%.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τις δοκιμές

Σύμφωνα με τον Euro NCAP, η απόδοση του προηγμένου συστήματος αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) του νέου Ford Capri απεδείχθη εξαιρετικά επαρκής όσον αφορά την αντίδρασή του απέναντι στα άλλα οχήματα, με τις ανεπιθύμητες συγκρούσεις να αποφεύγονται στα περισσότερα σενάρια των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, ο ανεξάρτητος οργανισμός επαίνεσε το στάνταρ σύστημα υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας στα εμπρός και πίσω καθίσματα, καθώς και το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού, το οποίο ανιχνεύει την κόπωσή του. Ταυτόχρονα, το σύστημα υποστήριξης λωρίδας διορθώνει ομαλά την πορεία του οχήματος όταν το τελευταίο τείνει να βγει από τη λωρίδα του και επεμβαίνει με αποτελεσματικότητα σε πιο κρίσιμες καταστάσεις. Τέλος, το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας του νέου Ford Capri προσδιορίζει με ακρίβεια τα σχετικά όρια, με τον οδηγό να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει απρόσκοπτα την αυτόματη ρύθμιση του Adaptive Cruise Control ή του περιοριστή ταχύτητας.

Ένα Ford Capri για κάθε απαίτηση και ανάγκη

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τόσο σε πισωκίνητες (RWD) όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις (AWD). Στην πρώτη περίπτωση, ο συμπαγής και προηγμένος ηλεκτροκινητήρας με απόδοση 170 ίππων και ροπή 310 Nm συνδυάζεται με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) 52 kWh που προσφέρει αυτονομία έως και 393 km (WLTP). Εναλλακτικά, διαθέσιμη είναι και η έκδοση RWD με κινητήρα απόδοσης 286 ίππων και 545 Nm, η οποία υποστηρίζεται από μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) 77 kWh, η οποία εξασφαλίζει με τη σειρά της κορυφαία για την κατηγορία αυτονομία που φτάνει έως και τα 627 km (WLTP).

Η τετρακίνητη έκδοση του νέου Ford Capri διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυασμένη απόδοση 340 ίππων και ροπή 545 Νm. Την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια παρέχει η μεγαλύτερη μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) 79 kWh, η οποία εξασφαλίζει στο νέο Ford Capri αυτονομία που ανέρχεται έως και τα 592 km (WLTP).

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Capri εδώ.

Πηγή: skai.gr

