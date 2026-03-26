Η Ford Pro παρουσιάζει το νέο ηλεκτρικό βαν Transit City

Από τότε που λανσαρίστηκε το πρώτο Transit το 1965, η γκάμα της θρυλικής πλέον οικογένειας βαν μοντέλων της Ford εξελίσσεται διαρκώς ούτως ώστε να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς να ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση της καθημερινότητάς τους.

Σήμερα, ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στη μεταφορά μεγαλύτερων και βαρύτερων φορτίων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πόλεις και χρησιμοποιούν βαν οχήματα, συνεισφέροντας με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης, ¹ πρέπει να διαχειρίζονται ζητήματα όπως για παράδειγμα οι ζώνες χαμηλών εκπομπών, το αυξανόμενο κόστος και οι λειτουργικοί περιορισμοί, συνεχίζοντας παράλληλα να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Η Ford Pro βρήκε έναν τρόπο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εκείνες που εστιάζουν στο κόστος και χρειάζονται το κατάλληλο «εργαλείο» για τις εργασίες σε πόλεις, όπου πλέον επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα. Με τη σωστή μπαταρία, τον ιδανικό χώρο φόρτωσης και τα κατάλληλα επίπεδα εξοπλισμού, το νέο Transit City έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη - χωρίς να απαιτείται κανένα στοιχείο έξτρα εξοπλισμού.

Αυτή η τολμηρή προσέγγιση οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου μέλους της εμβληματικής πλέον οικογένειας Transit, το οποίο εστιάζει τόσο στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας όσο και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Η αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου Transit City 2 προσφέρει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πόλεις τη λύση που χρειάζονται.

L1H1 Van

Φορτία και μετατροπές

Το πιο σημαντικό μέρος κάθε επαγγελματικού οχήματος είναι αναμφίβολα ο χώρος φόρτωσης. Η σωστή σχεδίασή του ήταν καθοριστική για την οικονομικά αποδοτική και λειτουργική φιλοσοφία του νέου Transit City, το οποίο προσφέρεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους αμαξώματος, ειδικά προσαρμοσμένους για να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών στις πόλεις.

• L1H1 Van: Με συμπαγή διαμόρφωση αμαξώματος, ιδανική για στενούς δρόμους και πολυσύχναστους χώρους φόρτωσης. Μπορεί να μεταφέρει τρεις ευρωπαλέτες, έχοντας ωφέλιμο φορτίο έως 1.040 kg. 3

• L2H2 Van: Mε διαθέσιμο χώρο φόρτωσης 8,5 m³ με μήκος πάνω από 3.000 mm 3 και ωφέλιμο φορτίο έως 1.230 kg

• Chassis Cab: Ιδανικό για μετατροπές, όπως βαν οχήματα διανομών ή πλατφόρμες με ανοιγόμενα πλαϊνά για δημοτικές υπηρεσίες και εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Ανεξαρτήτως τύπου αμαξώματος, το νέο Transit City προσφέρει στους πελάτες του ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, έτσι ώστε να περιορίζονται το κόστος και η πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα, κάθε μοντέλο διαθέτει στάνταρ μία ανθεκτική επένδυση στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης, εσωτερική επένδυση που καλύπτει το ήμισυ των πλαϊνών τμημάτων και σημεία πρόσδεσης.

Το νέο Transit City επωφελείται από την εκτεταμένη εμπειρία της Ford Pro προσφέροντας την ιδανική βάση για κάθε μετατροπή. Το γεγονός ότι ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος εμπρός μεγιστοποιεί τις δυνατότητες μετατροπών του οχήματος στο πίσω μέρος, ενώ την ίδια στιγμή οι βελτιστοποιημένες δοκοί του πλαισίου διευκολύνουν την ενσωμάτωση στοιχείων και βελτιώνουν την πρόσβαση. Επιπλέον, η εμπειρία από την έκδοση chassis cab του E-Transit αξιοποιήθηκε ώστε να βελτιστοποιηθεί η σχεδίαση των βιδών, να τυποποιηθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις και να οριστούν οι περιοχές στο αμάξωμα που δεν θα τρυπηθούν, κάνοντας έτσι τις διαδικασίες μετατροπών πιο γρήγορες και αποτελεσματικές.

Chassis Cab

Οικονομικά αποδοτική ηλεκτροκίνηση

Σε ένα ηλεκτρικό όχημα, η μπαταρία είναι αυτή που καθορίζει παραμέτρους όπως το κόστος, το βάρος και η αυτονομία. Το νέο Transit City συνδυάζει ανταγωνιστικό ωφέλιμο φορτίο με επαρκή αυτονομία για να καλύψει άνετα μια εργάσιμη ημέρα - όλα σε ελκυστική τιμή.

Στοιχεία από χιλιάδες συνδεδεμένα ηλεκτρικά οχήματα της Ford Pro δείχνουν ότι το 90% των βαν στην κατηγορία του Transit City διανύουν κατά μέσο όρο λιγότερα από 110 km την ημέρα.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας των 56 kWh και η χημεία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP) μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος, καθώς και την ανθεκτικότητα, προσφέροντας αυτονομία έως και 254 km 2- που είναι πάνω από διπλάσια σε σύγκριση με τις ανάγκες των περισσότερων πελατών που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Επιπρόσθετα, η μπαταρία LFP είναι καταλληλότερη για συχνή ταχυφόρτιση σε παροχή DC, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις αξιόπιστη απόδοση αλλά και ελάχιστο χρόνο που το όχημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το νέο Transit City προσφέρει επιπλέον επιχειρήματα στους οδηγούς πετρελαιοκίνητων βαν να μεταβούν σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Με κίνηση στους εμπρός τροχούς και ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 110 kW, το νέο ηλεκτρικό βαν προσφέρει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, με άμεσα διαθέσιμη ροπή για την εύκολη μεταφορά μεγάλων φορτίων.

Τα σχόλια των πελατών που ήδη χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά βαν της Ford Pro συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving), ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας την κόπωση του οδηγού σε αστικές συνθήκες κυκλοφορίας με συχνές στάσεις και εκκινήσεις.

L2H2 Van

Έμφαση στη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας

Τα οφέλη σε αποδοτικότητα από μια μπαταρία με τη σωστή χωρητικότητα επεκτείνονται και στη φόρτιση. Το Ford Pro Charging βοηθά τους πελάτες να συνδεθούν με παρόχους εξοπλισμού και λογισμικού φόρτισης για οικιακή χρήση και αμαξοστάσια, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, η φόρτιση τις ώρες που τα τιμολόγια ρεύματος είναι φθηνότερα μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα πετρελαιοκίνητα βαν.

Απόδοση φόρτισης: 5

• Φόρτιση AC 11 kW: 10-80% σε περίπου 4,5 ώρες

• 87 kW DC (μέγιστη ισχύς), μέση ισχύς 67 kW: 10-80% σε περίπου 33 λεπτά

• Προσθήκη αυτονομίας 50 km περίπου σε 10 λεπτά σε έναν ταχυφορτιστή

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί επίσης να αποφέρει οικονομικά οφέλη πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με λιγότερα κινούμενα μέρη και εξαρτήματα τα οποία χρειάζονται συντήρηση, τα έξοδα αναμένεται να είναι μειωμένα κατά περίπου 40% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα. Το διάστημα συντήρησης για το Transit City είναι δύο χρόνια ή 40.000 km.

Τεχνολογία ενίσχυσης της παραγωγικότητας

Οι σχεδιαστές του νέου Transit City θέλησαν να δημιουργήσουν ένα βαν που να αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, άνεσης και ευκολίας χρήσης για οδηγούς και διαχειριστές στόλων.

Ένας οδηγός διανομών μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει από το όχημα περισσότερες από 200 φορές την ημέρα, γι’ αυτό κάθε Transit City είναι εξοπλισμένο με θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού – λύση που αποδεικνύεται πιο αποδοτική από το να θερμαίνεται ο αέρας της καμπίνας μέσω του κλιματισμού. Επίσης, η εκκίνηση χωρίς κλειδί είναι επίσης στάνταρ, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την κόπωση.

Η οθόνη αφής των 12 ιντσών είναι συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto και διευκολύνει την πλοήγηση και τη χρήση βοηθών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. 6

Το νέο Transit City διαθέτει μια σειρά από συστήματα που υποστηρίζουν τους οδηγούς σε πολυσύχναστους και στενούς δρόμους όπως: 4

• Automatic Emergency Braking

• Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης

• Κάμερα οπισθοπορείας

• Adaptive Cruise Control

• Lane Departure Warning

Όπου απαιτείται, μία συσκευή που συνδέει το ηλεκτρικό βαν με το Ford Pro Telematics 7 ή άλλα συστήματα, διευκολύνει τους διαχειριστές στόλων να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των οχημάτων παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικά δεδομένα του οχήματος, όπως η τοποθεσία, η ταχύτητα και το επίπεδο φόρτισης.

Ανθεκτικότητα και υποστήριξη στα γνωστά υψηλά επίπεδα της οικογένειας Transit

Το νέο Transit City έχει υποβληθεί στο ίδιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών ανθεκτικότητας που εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα της οικογένειας Transit ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τα υψηλά πρότυπα που χαρακτηρίζουν τη μάρκα. Οι δοκιμές αυτές συμπυκνώνουν το ισοδύναμο 10 ετών και πάνω από 240.000 km απαιτητικής χρήσης σε αυστηρές αξιολογήσεις διεθνώς.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη καταπόνηση που συνδέεται με την αστική οδήγηση λόγω των συνεχών στάσεων/εκκινήσεων, έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον δοκιμές σε συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπως οι πίσω και πλαϊνές πόρτες φόρτωσης, η πόρτα του οδηγού, τα συστήματα ανάφλεξης και το κάθισμα του οδηγού για να διασφαλιστεί η αντοχή τους σε βάθος χρόνου.

Επίσης, οι πελάτες μπορούν να νιώθουν σίγουροι, χάρη στην ολοκληρωμένη βασική εγγύηση. Πέρα αυτής, η εγγύηση διάρκειας 8 ετών/160.000 km, η οποία καλύπτει τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, προσφέρει επιπλέον ξεγνοιασιά, ενισχύοντας τη διατήρηση της υπολειμματικής αξίας του ηλεκτρικού βαν κατά τη μεταπώλησή του.

Το νέο Transit City υποστηρίζεται επίσης από την υπηρεσία Ford Pro Service, ώστε το όχημα να παραμένει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή περιλαμβάνει 800 εξειδικευμένα Transit Center σε όλη την Ευρώπη, καθώς και έναν συνεχώς αυξανόμενο στόλο περίπου 500 βαν της υπηρεσίας Mobile Service.

Επαναπροσδιορισμός του αστικού επαγγελματικού αυτοκινήτου

Το νέο Transit City αντιπροσωπεύει μια φρέσκια πρόταση στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων που προορίζονται για αστική χρήση. Σε συνδυασμό με το E-Transit Custom 8 στο χαρτοφυλάκιο της Ford Pro, ενισχύει τις προτάσεις της Ford στην κατηγορία, προσφέροντας μια λύση προσαρμοσμένη στις αστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι παραγγελίες ανοίγουν το δεύτερο τρίμηνο του έτους ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να φτάσουν στα Transit Center προς το τέλος του έτους.

Δείτε περισσότερα για το Transit City, εδώ

Πηγή: skai.gr

