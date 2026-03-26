Μειώθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων από την αρχή του έτους

Τον Φεβρουάριο του 2026, από την αρχή του έτους (YTD), οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 18,8% από την αρχή του έτους, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης οδού για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 18,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από 15,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,6%, από 38,7% την ίδια περίοδο το 2025.

Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2026, ταξινομήθηκαν 312.369 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 18,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 61% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, παρουσίασαν ανάμεικτα αποτελέσματα: η Γαλλία (+38,5%) και η Γερμανία (+26,3%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ το Βέλγιο (-11%) και η Ολλανδία (-34,9%) παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις.

Τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο του 2026 από την αρχή του έτους έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 643.898 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+29,5%) και την Ισπανία (+13,4%), ενώ η Γερμανία παρέμεινε αρκετά σταθερή (+1,1%). Ολοκληρώνοντας τις τέσσερις μεγάλες αγορές, η Γαλλία κατέγραψε μείωση 3,9% σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του 2025. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 38,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, φτάνοντας τις 162.751 μονάδες τους πρώτους δύο μήνες του 2026. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+116,1%), η Ισπανία (+71,5%) και η Γερμανία (+23,8%). Ως αποτέλεσμα, τα νέα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,8% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 7,4% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 23,3%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 48,5%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,8%), την Ισπανία (-20,8%) και την Ιταλία (-18,6%).

Με 374.774 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων τους τελευταίους δύο μήνες, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22,5% από 29% την ίδια περίοδο πέρσι. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 17,7% και να αντιπροσωπεύουν το 8,1% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

