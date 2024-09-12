Έτσι θα είναι το νέο Skoda Elroq

Τα πρώτα εξωτερικά σκίτσα του Elroq προσφέρουν μια πρώτη γεύση της ξεχωριστής σχεδίασης, συμπεριλαμβανομένων του νέου μπροστινού μέρους με λογότυπο της Škoda, της μάσκας "Tech-Deck Face" και των προβολέων Matrix LED οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στον εντυπωσιακό προφυλακτήρα. Άλλα οπτικά highlight περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες σε Unique Dark Chrome και το νέο, αποκλειστικό για το Elroq, χρώμα Πράσινο Timiano.

Το μπροστινό μέρος ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο χάρη στη σχεδίαση των διαιρεμένων προβολέων, με το λεπτότερο επάνω τμήμα να εκτείνεται ομαλά προς τα φτερά. Στο καπό φιγουράρει το λογότυπο της Škoda σε Unique Dark Chrome, σηματοδοτώντας το Elroq ως το πρώτο όχημα που ενσωματώνει τη νέα εταιρική ταυτότητα της Škoda. Το νέο χρώμα Πράσινο Timiano κάνει το ντεμπούτο του στο Elroq, ενισχύοντας την ξεχωριστή του εμφάνιση, ενώ η δυναμική του όψη τονίζεται από τους στιβαρούς προφυλακτήρες τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος.

Το πίσω μέρος του Elroq διαθέτει ένα ξεχωριστό σπόιλερ οροφής και λεπτά πίσω φώτα LED. Επιπρόσθετα οπτικά highlight περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σε Unique Dark Chrome, όπως το κεντρικά τοποθετημένο λογότυπο στο καπό του χώρου αποσκευών και το δισδιάστατο λογότυπο της Škoda που κοσμεί τα κεντρικά καπάκια των ζαντών αλουμινίου.



Πηγή: skai.gr

