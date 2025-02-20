Η εκθαμβωτική νέα Ford Mustang Dark Horse κλέβει την παράσταση

Η νέα Ford Mustang Dark Horse είναι η πλέον κατάλληλη Mustang μαζικής παραγωγής για χρήση σε πίστα και την ίδια στιγμή ένα μοναδικό στο είδους του σπορ κουπέ μοντέλο, το οποίο τροφοδοτείται από μια ισχυρότερη έκδοση του νέου 5.0L V8 κινητήρα Coyote της Ford, με νέους εκκεντροφόρους και μοναδικές ρυθμίσεις. Ο σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει σε διπλάσιες ποσότητες φρέσκου αέρα να εισέρχονται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση 454 ίππων και ροπή 540 Nm.

Ο κορυφαίος αυτός κινητήρας συνδυάζεται στάνταρ με ένα μοναδικό χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC με επιλογέα από τιτάνιο που έχει κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, ή εναλλακτικά με το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford, με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι. Όλα τα παραπάνω αλλά και πολλά άλλα συνοδεύονται με σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στην καμπίνα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν τη θέση της ως το πιο «προσηλωμένο» όχημα ευρείας παραγωγής της Ford Mustang έβδομης γενιάς για χρήση σε πίστα.

