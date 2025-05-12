ΕΑΕΕ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών από 1η Ιουνίου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών που ισχύει από 1η Ιουνίου του 2025, εξηγεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ειδικότερα, η ΕΑΕΕ, με αφορμή τη θέσπιση της υποχρεωτικής ασφάλισης οχήματος έναντι φυσικών καταστροφών από τον Νόμο 5162/2024, δημιούργησε ένα σύντομο γράφημα για την ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Από την 1η Ιουνίου 2025, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων υποχρεούνται να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές — δασική πυρκαγιά και πλημμύρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων:

Η ασφάλιση θα γίνεται με βάσει τη τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος

Η υποχρέωση ασφάλισης για φυσικές καταστροφές ισχύει και για τα οχήματα που έχουν καταθέσει πινακίδες και έχουν τεθεί σε διοικητική ακινησία

Σύμφωνα με τον νέο νόμο οι υπόχρεοι σε ασφάλιση θα εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών

Η ΕΑΕΕ συστήνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους εταιρία ή τον διαμεσολαβητή τους για να εντάξουν τις καλύψεις αυτές στην ασφάλιση του οχήματός τους. Σημειώνεται ότι για την ασφάλιση των επαγγελματικής χρήσης οχημάτων επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από €500.000 υφίσταται ο ν.5116/2024.

Το γράφημα της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και μέσω των επίσημων κοινωνικών δικτύων της Ένωσης.



