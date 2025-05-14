Ford E-Transit Courier: Παραγωγικότητα και πρακτικότητα στο ζενίθ

Το Ford E-Transit Courier είναι ένα νέο EV στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων με καινοτόμο σχεδίαση εντός και εκτός, συμπαγείς διαστάσεις και μεγάλες δυνατότητες, το οποίο προάγει στο επόμενο επίπεδο τη συνδεσιμότητα και την παραγωγικότητα.

Με σχεδίαση εντός και εκτός που ξεχωρίζει

Το νέο E-Transit Courier βοηθά τις μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν και με την αισθητική του βαν αυτοκινήτου τους, υιοθετώντας μία τολμηρή και χαρακτηριστική για την κατηγορία εξωτερική σχεδίαση. Βασικά στοιχεία αυτής είναι, μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή χρωμιωμένη μάσκα με το εντυπωσιακό μοτίβο διαμαντιών και η μπάρα φώτων που εκτείνεται από άκρη σε άκρη στο εμπρός μέρος.

Με τη σειρά του, το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του E-Tranist Courier έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών των συμπαγών βαν οχημάτων. Το ολοκαίνουργιο EV της Ford Pro διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα τιμόνι τύπου squircle, που εξασφαλίζει βελτιωμένο χώρο για τα πόδια και καλύτερη ορατότητα για τον οδηγό. Άλλα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι ο τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού επιλογέας ταχυτήτων, το μπουτόν εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα καθώς και το ηλεκτρονικό χειρόφρενο, τα οποία εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

Με κορυφαίες μεταφορικές ικανότητες

Η νέα σχεδίαση του αμαξώματος του E-Transit Courier έρχεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας φόρτωσης σε όλα τα επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου. Την ίδια στιγμή, η βελτιωμένη σχεδίαση της πίσω ανάρτησης διευρύνει το πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών στα 1.220 mm, εξασφαλίζοντας στο συμπαγές βαν της Ford Pro τη δυνατότητα να μεταφέρει για πρώτη φορά δύο ευρωπαλέτες.

Ο συνολικός όγκος του χώρου φόρτωσης του ηλεκτρικού βαν είναι 2,9 m3, τιμή μεγαλύτερη κατά 25% σε σχέση με εκείνη της απερχόμενης γενιάς του μοντέλου. Οι δυνατότητες αυξάνονται ακόμα περισσότερο με τη χρήση ενός νέου χαρακτηριστικού που συναντάται στο διαχωριστικό της καμπίνας και του χώρου φόρτωσης, επιτρέποντες τη μεταφορά αντικειμένων μήκους άνω των 2,6 μ. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Ford Pro είναι 700 kg, και το μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 750 kg.

Με high-tech εσωτερικό και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού

Μπροστά από το οπτικό πεδίο των δύο επιβατών που φιλοξενούνται στα εμπρός καθίσματα βρίσκεται ένα ψηφιακό σύμπλεγμα, το οποίο αποτελείται από μια οθόνη με διαγώνιο 12 ίντσες και μια κεντρική οθόνη αφής, επίσης 12 ιντσών, η οποία υποστηρίζεται από το πιο πρόσφατο σύστημα SYNC 4 της Ford. Η συνδρομητική υπηρεσία συνδεδεμένης πλοήγησης Connected Navigation μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να μειώσει τον φόρτο εργασίας του οδηγού με ενημερώσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία, τη στάθμευση, τη φόρτιση και τους τοπικούς κινδύνους. Η ασύρματη συμβατότητα Android Auto και Apple CarPlay προσφέρεται στάνταρ.

Κάθε E-Transit Courier εξοπλίζεται στάνταρ με ενσωματωμένο μόντεμ, το οποίο εξασφαλίζει συνεχή συνδεσιμότητα με το οικοσύστημα της Ford Pro, επιτρέποντας ταυτόχρονα την τέλεση ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού. Αυτές οι ενημερώσεις μπορούν να αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του οχήματος με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε συνεργάτη του δικτύου.

Η ασφάλεια του οδηγού και του φορτίου αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους διαχειριστές των βαν οχημάτων, καθώς και για την Ford Pro. Το E-Transit Courier θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία με την ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στον στάνταρ εξοπλισμό του. Διατίθεται επίσης μια προαιρετική σουίτα συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα συστήματα Intelligent Adaptive Cruise Control με Lane Centring και Stop & Go, Blind Spot Information System με Cross Traffic Alert, Intersection Assist και Reverse Brake Assist για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά κατά την οδήγηση εντός της πόλης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το Transit Courier της Ford Pro έχει κερδίσει την κορυφαία διάκριση ασφάλειας Platinum από τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφάλειας Euro NCAP.

Με υψηλή αυτονομία και παραγωγικότητα και προηγμένες λύσεις φόρτισης

Το νέο E-Transit Courier μπορεί να διανύσει έως και 300 km μεταξύ των επαναφορτίσεων, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 100 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh. Με τη δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving) να προσφέρεται στάνταρ, το νέο E-Transit Courier είναι σε θέση να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 145 km/h, προσφέροντας μια απαράμιλλη εμπειρία οδήγησης, είτε σε διαδρομές με πολλές στάσεις στην πόλη είτε σε ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο.

Η Ford Pro αναμένει ότι το E-Transit Courier θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις φόρτισης στο αμαξοστάσιό τους. Η διαδικασία φόρτισης από 10% έως 100% με τον ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW διαρκεί περίπου 5,3 ώρες. Επιπλέον, μέσω της οθόνης αφής του οχήματος ή του ειδικού λογισμικό φόρτισης της Ford Pro, η φόρτιση μπορεί να προγραμματιστεί για περαιτέρω όφελος από το χαμηλότερο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για αποδοτική φόρτιση σε δημόσιους σταθμούς, το νέο E-Transit Courier προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW, προσθέτοντας περίπου 100 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά της ώρας – η φόρτιση από 10% έως 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά. Το βαν συνοδεύεται επίσης από ένα έτος δωρεάν πρόσβασης στο δίκτυο φόρτισης BlueOval Charge Network, το οποίο διαθέτει εγκατεστημένα σε όλη την Ευρώπη περισσότερα από 800.000 σημεία φόρτισης.

Με μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας κατά 35%

Με τα διαστήματα περιοδικής συντήρησης (service) να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, και μάλιστα ανεξάρτητα από τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Ford Pro Service προβλέπει ότι τα μη προγραμματισμένα έξοδα συντήρησης του E-Transit Courier θα είναι τουλάχιστον κατά 35% χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνα ενός πετρελαιοκίνητου μοντέλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο E-Transit Courier υποστηρίζεται από το ίδιο ολοκληρωμένο δίκτυο Ford Pro Service, το οποίο περιλαμβάνει την ολοένα και διευρυνόμενη όσον αφορά την κάλυψη που προσφέρει υπηρεσία Mobile Service, το συνδεδεμένο σύστημα FORDLiive που βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της μεγιστοποίησης του χρόνου λειτουργίας του οχήματος, καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσώπων επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια Transit.



Πηγή: skai.gr

