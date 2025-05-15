Ένα Ford Capri για τον «Βασιλιά Eric»

Η Ford παρουσίασε ένα μοναδικό Capri, το οποίο συνδυάζει ιδανικά το εμβληματικό στυλ και την προσωπικότητα του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της με εκείνη ενός ακόμα θρύλου - του ποδοσφαιριστή Eric Cantona.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με τον Cantona για την καμπάνια λανσαρίσματος του νέου Ford Capri και για να γιορτάσει την επιτυχία του, ο θρυλικός «King Eric» ένωσε τις δυνάμεις του με την Ford Design με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού -κυριολεκτικά- Capri.

Με πλήθος σχεδιαστικών λεπτομερειών και μοναδικών χαρακτηριστικών εμπνευσμένων από το κύρος, το στυλ και το χιούμορ του Γάλλου πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, αυτό το ξεχωριστό Capri είναι ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο ένας άνθρωπος.

Κατασκευασμένο με αυστηρές προδιαγραφές και ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία, το μοναδικό αυτό Capri παραδόθηκε στον Eric Cantona στα πλαίσια μιας ειδικής τελετής που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Ford Γαλλίας, παρουσία του προέδρου της Louis-Carl Vignon και των εργαζομένων της. Στην εκδήλωση παράδοσης του οχήματος παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής εξωτερικής σχεδίασης της Ford Ευρώπης, Thomas Morel.

Δημιουργώντας έναν θρύλο

Πριν ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες για τη δημιουργία του μοναδικού αυτοκινήτου, μια επίλεκτη ομάδα της Ford Design, στην οποία συμμετείχε ο Thomas Morel, υπεύθυνος για την εξωτερική σχεδίαση του Capri, συναντήθηκε με τον Eric Cantona ούτως ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν τις βασικές κατευθύνσεις. Η ομάδα ανέπτυξε διάφορες ιδέες, εμπνευσμένες όχι μόνο από την ποδοσφαιρική καριέρα του Eric Cantona, αλλά και από τον αντισυμβατικό χαρακτήρα και το δημιουργικό του ταμπεραμέντο.

Χρησιμοποιώντας ως «καμβά» το Capri RWD Extended Range, οι εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος είναι βαμμένες στον εντυπωσιακό χρωματισμό Signal Orange – ένα ιστορικό χρώμα της Ford που χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ’70 σε πολλά μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το Capri Mark III.

Κατά μήκος και των δύο πλευρικών επιφανειών του μοναδικού αυτού Ford Capri εκτείνεται μια γυαλιστερή μαύρη λωρίδα που καταλήγει στον αριθμό 7 – τον αριθμό που φορούσε επί πέντε σεζόν στη φανέλα του ο Eric Cantona, όταν αγωνίζονταν στην Αγγλία. Την συνολική εικόνα ολοκληρώνουν δύο γυαλιστερές μαύρες ρίγες αγωνιστικού τύπου, οι οποίες διατρέχουν το αμάξωμα από το ρύγχος μέχρι την ουρά. Στο εμπρός φτερό δεσπόζει η υπογραφή του Eric Cantona και το λογότυπο της Ford Design, επίσης σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα.

Για να εξασφαλιστεί ένα άψογο φινίρισμα, το όχημα απογυμνώθηκε πλήρως πριν από τη βαφή του. Οι εντυπωσιακές ρίγες, η υπογραφή του Γάλλου, καθώς και το λογότυπο της Ford Design καλύφθηκαν και βάφτηκαν πριν από την εφαρμογή στρώσεων διαφανούς βερνικιού, με στόχο να επιτευχθεί ένα ακριβές και λαμπερό αποτέλεσμα.

Για να αναδειχθούν τα σπορ διαπιστευτήρια τόσο του Eric Cantona όσο και του Ford Capri, οι δημιουργοί του οχήματος προσέθεσαν μια μοναδική γυαλιστερή αεροτομή στο πίσω μέρος, σε μαύρο επίσης χρώμα, ενώ ταυτόχρονα το κάτω τμήμα του μπροστινού προφυλακτήρα και η επιγραφή «CAPRI» στο άνω τμήμα του απέκτησαν επίσης ένα αντίστοιχο φινίρισμα. Οι ζάντες αλουμινίου με διάμετρο 21 ίντσες έχουν μαύρο φινίρισμα και σκούρο ασημί χρωματισμό στο εξωτερικό τους χείλος.

Μια ακόμη διακριτική αναφορά στη θρυλική προσωπικότητα του Cantona βρίσκεται στην πίσω κολώνα του οχήματος, όπου εμφανίζεται ένα τρισδιάστατο έμβλημα σε σχήμα κορώνας – μια αναφορά που παραπέμπει στο παρατσούκλι του Γάλλου, «King Eric».

Με τις χαρακτηριστικές πινελιές στις εξωτερικές επιφάνειες του μοναδικού αυτού Ford Capri να τιμούν την καριέρα του Eric Cantona ως ποδοσφαιριστή, το εσωτερικό έρχεται με τη σειρά του να «φωτογραφίσει» τον ατίθασο χαρακτήρα του. Έτσι, στην κεντρική κονσόλα, γνωστή ως MegaConsole, δημιουργήθηκε ένα αφαιρούμενο κάλυμμα πάνω από τις ποτηροθήκες. Προϊόν τρισδιάστατης εκτύπωσης και με φινίρισμα από γυαλιστερό πλεξιγκλάς, περιέχει τη φράση του Eric Cantona που είπε κατά την προετοιμασία της παρουσίασης του Capri: «Όταν μια κατσίκα ακολουθεί τον ήρωά της στο αυτοκίνητό του, είναι επειδή ο κυρίαρχος της πίστας επιστρέφει. Ο Θρύλος Επέστρεψε». Το κείμενο είναι γραμμένο σε χρώμα Signal Orange και αναδεικνύεται με τον φωτισμό της καμπίνας.

Στα εμπρός προσκέφαλα γίνεται επίσης μια χιουμοριστική αναφορά σε μία από τις πιο γνωστές στιγμές του Eric Cantona εντός γηπέδων – και συγκεκριμένα στην περίφημη κλοτσιά κουνγκ φου – η οποία είναι ραμμένη στο ύφασμα. Τα καθίσματα διαθέτουν επένδυση Feeltek Luxury Grain με πορτοκαλί ραφές και διπλές λωρίδες σε Signal Orange, κατ’ αντιστοιχία εκείνων των εξωτερικών επιφανειών. Τα ειδικά σχεδιασμένα πατάκια έχουν περίγραμμα από nubuck με πορτοκαλί ραφές, ενώ το τιμόνι φέρει μία νέα δερμάτινη επένδυση. Επίσης, η κατακόρυφη ακτίνα του είναι βαμμένη στο χρώμα Signal Orange.

Ένας τέλειος συνδυασμός

Αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή για το λανσάρισμα του νέου Ford Capri, o Eric Cantona εμφανίστηκε σε μια σειρά από βίντεο που έγιναν viral, σε αναρτήσεις στα social media και σε εκδηλώσεις για τα ΜΜΕ – και κάπως έτσι ένας θρύλος αποκάλυψε την επιστροφή ενός άλλου θρύλου.

«Το αμιγώς ηλεκτρικό Capri αποπνέει στυλ και αυτοπεποίθηση – ακριβώς όπως και ο Eric στο γήπεδο – οπότε αυτή ήταν η τέλεια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια εξαιρετικά ειδική έκδοση με το όνομά του», δήλωσε ο Amko Leenarts, Design Director, Ford Europe. «To Capri ξεχειλίζει από επαναστατικό πνεύμα. Γι' αυτό ταιριάζει απόλυτα με τον «Βασιλιά».

«Η αληθινή χαρά πηγάζει από την έκφραση – είτε στο γήπεδο, είτε στον καμβά, είτε πάνω στη σκηνή», δήλωσε ο Eric Cantona. «Αυτό το Capri αντανακλά τις πολλές πτυχές του Cantona – αξίζει επάξια τον τίτλο του «Θρύλου».

«Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον Eric κατά την προετοιμασία του λανσαρίσματος του Capri. Έτσι, μου φάνηκε απόλυτα φυσικό να γιορτάσουμε αυτή τη συνεργασία δημιουργώντας μια ειδική έκδοση που να αντικατοπτρίζει το κύρος, την προσωπικότητα και το σκανδαλιάρικο πνεύμα του», δήλωσε ο Thomas Morel.

