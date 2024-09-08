Θεσσαλονίκη: Τα θρυλικά “κατσαριδάκια” βγήκαν στους δρόμους της πόλης – φωτο-video

Τα βλέμματα όλων των Θεσσαλονικέων και όχι μόνο, τράβηξαν σήμερα τα θρυλικά “κατσαριδάκια”, ή αλλιώς Volkswagen Beetle, τα οποία παρέλασαν μέσα στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Δεδομένου ότι φέτος η ΔΕΘ έχει ως τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα θρυλικά αυτοκίνητα της Volkswagen Beetle αναφέρει το thestival.gr.

Η Λέσχη Σκαραβαίων Θεσσαλονίκης αποδέχθηκε την πρόσκληση του Γερμανικού Προξενείου, με τα μοναδικά και ξεχωριστά αυτά αυτοκίνητα, που σε ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή και σε γυρίζουν πίσω στον χρόνο, να “πλημμυρίζουν” κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης κλέβοντας τις εντυπώσεις και τις καρδιές των θεατών.

Έπειτα κατέληξαν στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και ένα εντυπωσιακό σκηνικό, που αναδεικνύει τη γερμανική παράδοση και καινοτομία.

Δείτε βίντεο:

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Λέσχης Σκαραβαίων Θεσσαλονίκης, Χρήστος Δαγδαλένης, ανέφερε πως η βόλτα στους δρόμους της πόλης με τα θρυλικά αυτά οχήματα διήρκησε περίπου μισή ώρα, ενώ τόνισε πως μέχρι και σήμερα τα “κατσαριδάκια” έχουν μεγάλη χρηματιστική αξία.

“Μας έκανε μία πρόσκληση το Γερμανικό Προξενείο που είναι η τιμώμενη χώρα φέτος στην έκθεση, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση της Γερμανίας και έχουμε κάνει μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με τους σκαραβαίους μας. Έχουμε κάνει μία βόλτα μέσα στην 88η ΔΕΘ και έχουμε καταλήξει στο τόξο της ΧΑΝΘ. Μάλιστα σε λίγη ώρα θα ξανακάνουμε μια βόλτα ενός της ΔΕΘ και θα καταλήξουμε στο Γερμανικό περίπτερο για να βγούμε φωτογραφίες και από εκεί.

Πιο πριν κάναμε περίπου μισή ώρα βόλτα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα κατεβήκαμε από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424, μετά παρελάσαμε στην Τσιμισκή, κατεβήκαμε στο Λιμάνι και διασχίσαμε τη Λεωφόρο Νίκης ενώ στη συνέχεια ανεβήκαμε από την Νομαρχία για να καταλήξουμε στη ΔΕΘ.

Οι χρονολογίες των αυτοκινήτων ξεκινάνε από το 1956, το οποίο είναι και το πιο παλιό αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και φτάνουν στο 1979 που αποτελεί και το πιο καινούργιο στην πόλη. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν μέχρι και σήμερα μεγάλη χρηματιστική αξία”, είπε ο κ. Δαγδαλένης.

Σημειώνεται πως το Volkswagen Beetle, ή «κατσαριδάκι», με την ιδιαίτερη και χαρακτηριστική του εμφάνιση, έχει αγαπηθεί από γενιές οδηγών σε όλο τον κόσμο. Από το 1938 που ξεκίνησε η παραγωγή του μέχρι το 2003, κατάφερε να πουλήσει πάνω από 21,5εκατομμύρια οχήματα, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών.

Η Λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης, η οποία συγκεντρώνει τους λάτρεις αυτών των κλασικών οχημάτων, ιδρύθηκε το 2014 και αριθμεί πλέον 70 μέλη, που μοιράζονται το πάθος τους για τα ιστορικά αυτά οχήματα.

Τέλος, η λέσχη διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις και συναντήσεις, με στόχο τη διατήρηση της κληρονομιάς των κλασικών «κατσαριδάκιων» και την ενίσχυση της κοινότητας των φίλων τους.

Δείτε φωτογραφίες:

