H M-Sport Ford WRT έτοιμη για το φετινό «Ράλι των Θεών»

Οι Adrien Fourmaux και Alex Coria, μαζί με τους Grégoire Munster και Louis Louka, επιστρέφουν στα μπάκετ των δύο Ford Puma Rally1, με τον Ιορδάνη Σερδερίδη να κάνει το comeback με τα χρώματα της M-Sport Ford WRT για τον εντός έδρας για τον ίδιο αγώνα, έχοντας στο πλευρό του τον Frédéric Miclotte.

Γνωστό για τις παραδοσιακά τραχείς, δύσκολες και απαιτητικές ειδικές διαδρομές του, ο εμβληματικός αγώνας του WRC στην Ελλάδα αναμένεται να είναι… αδυσώπητος όσο ποτέ τόσο για τα πληρώματα όσο και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών, ο Adrien Fourmaux στοχεύει σε ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα μετά την κατάκτηση του τέταρτου βάθρου μέσα στη φετινή σεζόν στο Ράλι Φινλανδίας τον περασμένο μήνα, ούτως ώστε να καταφέρει να μειώσει τη διαφορά από τους οδηγούς που προηγούνται στη σχετική κατάταξη.

Με δύο παρουσίες στον αγώνα της Ελλάδας ήδη στο ενεργητικό του, ο Γάλλος είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τις εμβληματικές ειδικές διαδρομές του αγώνα. Έχοντας πέρσι τα ηνία στην κατηγορία WRC2, ο Adrien Fourmaux στάθηκε άτυχος καθώς διαδοχικά κλαταρίσματα τον έριξαν χαμηλά στην κατάταξη. Μολαταύτα, ο Γάλλος οδηγός απέδειξε τόσο την ταχύτητά του στο χώμα, όσο και την ικανότητά του να δίνει μάχες κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Με τη σειρά του, ο Grégoire Munster θα κάνει το τρίτο του ταξίδι στην Ελλάδα και το πρώτο του στον συγκεκριμένο αγώνα με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally1. Διεκδικώντας στη χώρα μας πέρσι τη νίκη στην κατηγορία WRC2 Challenger και κατακτώντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία WRC2, ο Grégoire Munster φιλοδοξεί να έχει μια καλή απόδοση και στον φετινό ελληνικό αγώνα με τα χρώματα της M-Sport Ford World Rally Team.

Τέλος, ο Ιορδάνης Σερδερίδης επιστρέφει στο πηδάλιο του Ford Puma Rally1 για πρώτη φορά μετά το φετινό Ράλι Σαφάρι.

Δηλώσεις

Richard Millener, Team Principal της M-Sport: «Είναι υπέροχο να επιστρέφεις στα ράλι μετά από λίγες εβδομάδες άδειας - και η Ελλάδα είναι ένα φανταστικός αγώνας για να ξεκινήσει η δράση εν όψει των υπόλοιπων τεσσάρων γύρων του θεσμού. Πρόκειται πάντα για ένα συναρπαστικό ράλι, με πολλές μεταβλητές, και νομίζω ότι είμαστε σε καλή θέση να τα πάμε καλά εδώ.

«Ο Adrien κάνει μια εξαιρετική σεζόν, η σταθερότητά του αποτελεί απόδειξη της εξέλιξης του ως οδηγός, και αυτό τον έχει ανταμείψει ήδη από φέτος με τέσσερις τερματισμούς στο βάθρο. Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορεί να το κάνει ξανά εφόσον μείνει μακριά από προβλήματα.

«Ο Grégoire έχει επίσης κάποια εμπειρία εδώ στην κατηγορία WRC2. Αυτό του δίνει μια πολύτιμη εικόνα για το πώς θα επιβιώσει σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα! Ανυπομονώ να δω πώς θα τα πάνε όλοι».

Adrien Fourmaux: «Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας στην Ελλάδα είναι μια δύσκολη και σκληρή διοργάνωση. Έχει πάντα πολλή ζέστη και οι ειδικές είναι αρκετά αργές σε σύγκριση με εκείνες στα ράλι που μόλις κάναμε στη Φινλανδία και τη Λετονία. Είχαμε μια καλή μέρα στις δοκιμές και τώρα θέλουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητο ήταν ανταγωνιστικό εδώ στο παρελθόν, και πρέπει απλώς να κερδίσουμε μερικούς καλούς βαθμούς για να παραμείνουμε διεκδικητές στο πρωτάθλημα».

Grégoire Munster: «Ανυπομονώ για τον αγώνα στην Ελλάδα γιατί είναι μια διοργάνωση στην οποία έχω συμμετάσχει ήδη δύο φορές. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα πέρυσι, τερματίζοντας πέμπτοι στο WRC2 και κερδίζοντας την κατηγορία Challenger.

«Είναι ένας απαιτητικός αγώνες για το πλήρωμα και το αυτοκίνητο – πρέπει να βρεις την σωστή ισορροπία μεταξύ του πόσο πρέπει να πιέσεις και της διαχείρισης του αυτοκινήτου στις τραχείς ειδικές διαδρομές. Επομένως, είναι ένας αγώνας που μας ταιριάζει. Δεν πρόκειται να βρέξει αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά ας περιμένουμε, καθώς η Ελλάδα μπορεί πάντα να είναι λίγο απρόβλεπτη!».

Ιορδάνης Σερδερίδης: «Πρόκειται για τον εντός έδρας αγώνα μου - παρά το γεγονός ότι φαίνομαι ο γηραιότερος οδηγός μεταξύ των 72 που θα εκκινήσουν, στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι παλεύοντας για την πρώτη θέση ανάμεσα στους Έλληνες. Ανυπομονώ για το πρωί της Παρασκευής για να ξεκινήσουμε!».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.