Παγκόσμια παρουσίαση του νέου Volvo XC90 στο Γκέτενμπόργκ

Το νέο Volvo XC90 παρουσιάστηκε στην πόλη της Σουηδίας, όπου γνωρίσαμε από κοντά το ολοκαίνουργιο premium SUV της φίρμας.

Είναι ένα premium επταθέσιο, συνώνυμο της άνεσης, είναι ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον δρόμο και, ως plug-in υβριδικό, είναι ένα αυτοκίνητο με εναλλακτικό πλάνο, που προσφέρει περισσότερα από 70 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας με μία φόρτιση, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP.



Αυτό σημαίνει ότι πολλοί οδηγοί θα μπορούν να κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου η μισή απόσταση που διανύουν τα πιο πρόσφατα plug-in υβριδικά Volvo γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Και το XC90 προσφέρει περισσότερη δύναμη – για πιο μεγάλες διαδρομές, το υβριδικό σύστημα κίνησης περιλαμβάνει έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης που επεκτείνει την αυτονομία σας σε πάνω από 800 km. Η πλήρη συνδυαστική ισχύ του κινητήρα βενζίνης και του ηλεκτροκινητήρα, για μόνιμη τετρακίνηση (All-Wheel Drive) ή οδήγηση εκτός δρόμου είναι φυσικά διαθέσιμη όποτε την αναζητήση ο οδηγός.

Ένα νέο, πιο σύγχρονο εξωτερικό design ενισχύει την επιβλητική εμφάνιση του XC90. Αντανακλά την εν εξελίξει μετάβαση προς την αποκλειστική ηλεκτροκίνηση και απηχεί στοιχεία από τα πιο πρόσφατα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα της μάρκας.

Ωστόσο, τα πιο σημαντικά νέα αφορούν πιθανότατα το εσωτερικό. Ένα ανανεωμένο εσωτερικό αναβαθμίζει την πρακτικότητα και φέρνει στο νέο XC90 την πιο πρόσφατη εμπειρία χρήστη, από τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά EX90 και EX30. Μία μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής με υψηλότερη ανάλυση βελτιώνει την εμπειρία χρήστη και ανοίγει έναν κόσμο από νέες λειτουργίες, εφαρμογές και τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις λογισμικού.

Στη χώρα μας, το νέο Volvo XC90 T8 προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού. Στην έκδοση «Plus», η τιμή του σουηδικού SUV διαμορφώνεται στα 104.710 ευρώ, ενώ στο επίπεδο Ulta ανέρχεται στα 109.562 ευρώ.



