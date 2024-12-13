Ξεκίνησε η παραγωγή των ηλεκτροκινητήρων του νέου Ford Puma Gen-E στο Halewood της Μ. Βρετανίας

Με την έναρξη της παραγωγής ηλεκτροκινητήρων νέας γενιάς, το εργοστάσιο της Ford με έδρα το Halewood της Μ. Βρετανίας καταγράφει σήμερα ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο. Αυτές οι νέες μονάδες, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ηλεκτρική στρατηγική της Ford, θα τροφοδοτούν τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του Puma - του πιο δημοφιλούς αυτοκινήτου της Ford στην Ευρώπη – καθώς και εκείνες τουTransit Custom.

«Η Ford είναι μια παγκόσμια αμερικανική μάρκα με βαθιές ρίζες στην Ευρώπη και το Halewood αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο αυτής της κληρονομιάς εδώ και 60 χρόνια. Αποτελεί το πρώτο μας in-house εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, το οποίο διαθέτει κορυφαία τεχνολογία. Ύστερα από μια επένδυση ύψους 380 εκατομμυρίων λιρών, το Halewood έχει μετασχηματιστεί από μια παραδοσιακή μονάδα κατασκευής συστημάτων μετάδοσης σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής», δήλωσε ο Kieran Cahill, European Industrial Operations Vice-President της Ford.

Το εργοστάσιο του Halewood έχει τώρα τη δυνατότητα να παράγει 420.000 ηλεκτροκινητήρες ετησίως που θα υποστηρίξουν τους φιλόδοξους στόχους της Ford στην ηλεκτρική κινητικότητα. Μέχρι το 2025, η Ford θα έχει εννέα ηλεκτρικά μοντέλα στους δρόμους της Ευρώπης. Τώρα, το νέο Puma Gen-E θα πλαισιώσει τα Explorer, Capri, Mustang Mach-E και E-Tourneo Courier, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή γκάμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ford, μαζί με τα επαγγελματικά οχήματα E-Transit, E-Transit Courier, E-Transit Custom και E-Tourneo Custom που παρέχει η Ford Pro.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E χρησιμοποιεί τις ηλεκτρικές μονάδες κίνησης που κατασκευάζονται στο Halewood και συναρμολογείται στο εργοστάσιο της Ford Otosan στην Κραϊόβα. Το ηλεκτρικό Puma Gen-E αναβαθμίζει τον διασκεδαστικό οδηγικό χαρακτήρα του μοντέλου και εξελίσσει τη χαρακτηριστική εξωτερική του σχεδίαση, η οποία έχει κερδίσει την καρδιά των πελατών σε όλη την Ευρώπη. Ο ηλεκτροκινητήρας του αυτοκινήτου, εκτός από τους 168 ίππους που παράγει προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις, εξασφαλίζει συν τοις άλλοις εντυπωσιακή αποδοτικότητα που ανέρχεται σε μόλις 13,1 kWh/100 km.

Το νέο Ford Puma Gen-E μπορεί να διανύσει έως και 376 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας των 43 kWh , έτσι ώστε τα μακρινά ταξίδια να είναι εφικτά. Στην πόλη, η αυτονομία φτάνει τα 523 χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επαναφόρτιση για αρκετές ημέρες στο πλαίσιο των αστικών μετακινήσεων.

Οι παραγγελίες για το νέο Ford Puma Gen-E έχουν ήδη ξεκινήσει στη χώρας μας σε τιμές που ξεκινούν από τα 25.900€, με τα πλέον προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια από 0,9% και 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.

