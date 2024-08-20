ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε την Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δίνοντας συνέχεια στο κερδοφόρο σερί της προηγούμενης εβδομάδας όταν κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 236,77 μονάδων (+0,58%), στις 40.896,53 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 245,05 μονάδων (+1,39%), στις 17.876,77 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 54 μονάδων (+0,97%), στις 5.608,25 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

