Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer

Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του DNA όλων των μοντέλων Ford εδώ και πολλές δεκαετίες. Κάτι που ασφαλώς δεν αποτελεί εξαίρεση για τα προηγμένα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα νέας γενιάς της εταιρείας, όπως το νέο Ford Explorer, το οποίο απέσπασε πρόσφατα την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις απαιτητικές δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.

Ο οργανισμός Euro NCAP (European New Car Assessment) διεξάγει δοκιμές ασφάλειας σε νέα οχήματα και στη συνέχεια απονέμει «αστέρια» με βάση τη συνολική απόδοσή τους, ενώ βαθμολογίες αποδίδονται και για εκείνη στους επιμέρους τομείς αξιολόγησης. Έτσι, ως μέρος του τελευταίου γύρου δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer κέρδισε την υψηλή βαθμολογία επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση της αμερικανικής εταιρείας στην ασφάλεια.

Ford Explorer: Με κορυφαία ασφάλεια σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις

Το νέο Ford Explorer απέσπασε βαθμολογία 89% όσον αφορά την προστασία των ενήλικων επιβατών του, ενώ σε εκείνη που αφορά τα παιδιά η σχετική επίδοση στις δοκιμές του Euro NCAP ανήλθε σε 86%. Ταυτόχρονα, η παρεχόμενη από το νέο Ford Explorer προστασία και ασφάλεια στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, ανήλθε σε 80%. Κορυφαίες ήταν και οι επιδόσεις στον τομέα των επιμέρους συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Ford να επιτυγχάνει βαθμολογία 72%, χάρη στον εντυπωσιακά πλήρη βασικό εξοπλισμό ασφαλείας του.

Στις δοκιμές πρόσκρουσης που πραγματοποιήθηκαν από τον Euro NCAP, η καμπίνα επιβατών του ηλεκτρικού Ford Explorer επέδειξε κορυφαία αντοχή και σταθερότητα παρέχοντας σε όλους τους επιβαίνοντες την απαιτούμενη προστασία. Χάρη στην ειδικά μελετημένη δομή και σχεδίαση του αμαξώματος, το νέο EV συνέβαλε επίσης στην προστασία των πεζών και των ποδηλατών, σημειώνοντας ακόμη και τον μέγιστο αριθμό βαθμών όσον αφορά τους τραυματισμούς στο κεφάλι, τα γόνατα και την κνήμη.

Όσον αφορά τις επιδόσεις των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας, η απόδοση του συστήματος Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB) εντυπωσίασε τον οργανισμό όσον αφορά την αντίδρασή τους στην παρουσία άλλων οχημάτων, με το Ford Explorer EV να αποφεύγει τις συγκρούσεις με αυτά στα περισσότερα σενάρια κατά τη διάρκεια των σχετικών δοκιμών. Ο Euro NCAP επαίνεσε επίσης το στάνταρ σύστημα Υπενθύμισης Ζώνης Ασφαλείας του ηλεκτρικού crossover της Ford, το σύστημα Παρακολούθησης Κατάστασης Οδηγού, το σύστημα Υποστήριξης Λωρίδας, καθώς και το προηγμένο Adaptive Cruise Control, τα οποία ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στα διάφορα στάδια των δοκιμών.

Δείτε στη συνέχεια στον σύνδεσμο που ακολουθεί το βίντεο με τις δοκιμές του Ford Explorer από τον οργανισμό Euro NCAP: https://youtu.be/JGGHWM_EVOc?si=KV4F1z8usHxGWg6F

