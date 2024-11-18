Στην Dacia κάθε μέρα είναι Black Friday

Η Dacia αποτελεί ένα αδιαφιλονίκητο success story, με τα πιο σημαντικά μοντέλα της να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Dacia Sandero είναι 1ο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017, ενώ σήμερα στην 3η γενιά του, δεν είναι λίγοι οι μήνες της χρονιάς εκείνοι που έχει τερματίσει πρώτο στις ευρωπαϊκές πωλήσεις συνολικά. Αντιστοίχως, το Dacia Duster, είναι το best seller SUV στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής από το 2018, με πάνω από 2,2 εκ μονάδες στην 13χρονη καριέρα του. Τα μοντέλα Dacia είναι φτιαγμένα με σκοπό να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, χωρίς περιττές πολυτέλειες, ενώ έχουν σχεδιαστεί με βάση την αρχή του eco-smart και της ανάγκης να παραμένουν προσηλωμένα στην ουσία, αλλά με cool χαρακτήρα.

Με ασυναγώνιστες τιμές όλο το χρόνο, στην Dacia δε χρειάζεται να περιμένεις τη Black Friday για να κάνεις δικό σου το αγαπημένο σου μοντέλο, αφού κάθε μέρα είναι Black Friday.

Οι τιμές ξεκινούν από τα €15.900 για το Dacia Sandero, τελική all inclusive τιμή, με το κλειδί στο χέρι, χωρίς τέλη κυκλοφορίας (όπου υπάρχουν), χωρίς έξοδα έκδοσης πινακίδων, έξοδα μεταφορικών και προετοιμασίας αυτοκίνητου, αλλά και με δωρεάν την αξία του μεταλλικού χρώματος (πέρλα/ειδικής επεξεργασίας). Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Η γκάμα Dacia περιλαμβάνει μοντέλα που μπορούν να καλύψουν πολλές και ετερόκλητες ανάγκες.

Το Dacia Sandero και το περιπετειώδες Sandero Stepway, αποτελούν τις πιο ολοκληρωμένες urban προτάσεις, με εντυπωσιακή σχεδίαση, πλούσιους χώρους για επιβάτες και αποσκευές και γκάμα κινητήρων βενζίνης και διπλού καυσίμου (βενζίνη – LPG) για μέγιστη οικονομία χρήσης.

To Dacia Jogger είναι το πιο προσιτό 7θέσιο crossover της αγοράς, με πλούσιους χώρους για τους επιβάτες και στις 3 σειρές καθισμάτων, τα οποία είναι αμφιθεατρικά τοποθετημένα για καλύτερη περιμετρική ορατότητα, ενώ εξοπλίζεται και αυτό με κινητήρες βενζίνης και διπλού καυσίμου, για ασυναγώνιστη αυτονομία με ένα γέμισμα.

Το νέο Dacia Duster, η σύγχρονη 3η γενιά του οποίου μόλις λανσαρίστηκε και στην ελληνική αγορά, εξοπλίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του με το full hybrid σύστημα κίνησης του Renault Group απόδοσης 140 ίππων, που συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο multi –mode. Στη βάση της γκάμας η έκδοση ECO-G 100 διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 1.400 χλμ. με ένα γέμισμα. Η έκδοση 4x4 συνδυάζεται αποκλειστικά με τον σύγχρονο MHEV 1.2 turbo κινητήρα βενζίνης των 130 ίππων, ενώ διαθέτει 5 προγράμματα λειτουργίας της 4κίνησης.

Το Dacia Spring είναι το πιο ολοκληρωμένο και οικονομικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με αστική αυτονομία έως 305 χλμ., χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους και πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας της κορυφαίας έκδοσης Extreme.

Όλη η γκάμα της Dacia σε περιμένει να τη δεις και να της οδηγήσεις στους εξουσιοδοτημένους διανομείς Dacia σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει δική σου με τιμές και προσφορές που κάνουν κάθε μέρα να μοιάζει με Black Friday!



