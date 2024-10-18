Σχεδόν 700.000 οχήματα ανακαλεί η BMW AG στην Κίνα λόγω ελαττωμάτων στην αντλία ψυκτικού υγρού, μία σημαντική οπισθοδρόμηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που έχει ήδη κλονιστεί από προβλήματα και σε άλλα οχήματα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η BMW θα ανακαλέσει 499.539 αυτοκίνητα που παράγονται τοπικά και 188.371 εισαγόμενα οχήματα από την 1η Μαρτίου 2025 και μετά, ανέφερε η Κρατική Διοίκηση της Κίνας για τη ρύθμιση της αγοράς, σήμερα, Παρασκευή.

Τα ελαττωματικά βύσματα της αντλίας ψυκτικού υγρού που τοποθετούνται σε ορισμένα μοντέλα μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση ή σκουριά, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και σε ακραίες περιπτώσεις πυρκαγιές, ανέφερε ο οργανισμός.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται περιλαμβάνουν οχήματα τοπικής κατασκευής Σειράς 3 και Σειράς 5, καθώς και αρκετά εισαγόμενα SUV της Σειράς X.

Η ανάκληση ακολουθεί μια απότομη πτώση των παραδόσεων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά της BMW AG από πλευράς εσόδων. Στο τρίτο τρίμηνο, οι αποστολές αυτοκινήτων μάρκας BMW και Mini στην Κίνα μειώθηκαν κατά 30%, η πιο έντονη πτώση σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ανέφερε η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα.

Τον Σεπτέμβριο, η BMW εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη λόγω της ανάκλησης 1,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο που σχετίζονται με ελαττωματικά συστήματα πέδησης που προμήθευσε η Continental AG. Αυτά τα ελαττώματα αναμένεται να κοστίσουν στην αυτοκινητοβιομηχανία σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,1 δισεκατομμύριο δολάρια) για να τα διορθώσει.

Πηγή: skai.gr

