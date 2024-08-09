Η Audi «ανασταίνει» το dream car της δεκαετίας του ‘30 που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο «παππούς» της Porsche 911 και των Audi R8 & McLaren F1 με έναν κτηνώδη 16κύλινδρο κινητήρα.



Στη δεκαετία του 1930, ενώ ο κόσμος βρισκόταν στα πρόθυρα του πολέμου, μια ομάδα οραματιστών μηχανικών της Auto Union (τότε Audi) συνέλαβαν το Type 52 Schnellsportwagen - ένα 16κύλινδρο φουτουριστικό υπεραυτοκίνητο με μεσαίο κινητήρα δεκαετίες μπροστά από την εποχή του. Με κινητήρα 4,4 λίτρων απόδοσης 200 ίππων και 322 lb-ft ροπής, το αεροδυναμικό Type 52 ήταν ένα θαύμα της προπολεμικής εποχής.



Ο οδηγός θα καθόταν στο κέντρο (όπως η McLaren F1 60 χρόνια αργότερα), με καθίσματα για έναν επιβάτη σε κάθε πλευρά. Η μέγιστη ταχύτητα θα ήταν 125 mph (201 χιλιόμετρα - με την πέμπτη ταχύτητα) και το κομψό Type 52 θα επιτάχυνε από τα 0-60 mph σε περίπου 8,5 δευτερόλεπτα - κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή.⁠



Δυστυχώς, η πραγματικότητα της Γερμανίας της δεκαετίας του 1930 σήμαινε ότι αυτό το τεχνολογικό κατόρθωμα δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το στάδιο του σχεδίου. Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε άλλες προτεραιότητες, και η πολεμική προσπάθεια των Ναζί άφησε το όνειρο ανεκπλήρωτο. Μέχρι τώρα. Πάνω από 90 χρόνια αφότου οραματίστηκε για πρώτη φορά, η Audi Tradition έφερε στη ζωή το Type 52 με εξαιρετική λεπτομέρεια.⁠



Με πάνω από 5 μέτρα μήκος, εκτεταμένο μεταξόνιο και εκπληκτικό ασήμι χρώμα, το αυτοκίνητο αυτό είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάθε εξάρτημα κατασκευάστηκε με εμμονή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 1934, από το πάνελ τύπου αεροσκάφους μέχρι το πιλοτήριο 3 θέσεων που εστιάζει στον οδηγό. Η μόνη αλλαγή; Ο κινητήρας - ένας 16κύλινδρος 6.0L με μεθανόλη απόδοσης 520 ίππων.⁠



Περισσότερο από μια απλή ιστορική «άσκηση», το Type 52 είναι ένα παράθυρο σε ένα εναλλακτικό σύμπαν προπολεμικών επιδόσεων. Ένα σύμπαν όπου τα πιο ακραία μηχανικά οράματα της Auto Union συχνά έφταναν στο δρόμο - προμηνύοντας την τρέχουσα σχεδιαστική γλώσσα της Audi και τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.⁠



Η Audi Tradition που έφερε στη ζωή αυτόν τον χαμένο θρύλο μάς υπενθύμισε ότι τα πιο τολμηρά όνειρα μερικές φορές είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Ανυπομονούμε να δούμε το Type 52 Schnellsportwagen να κάνει το δημόσιο ντεμπούτο του στο Goodwood Festival of Speed το 2025!

Πηγή: skai.gr

