Νέο Ford Capri: Με εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση που τιμά το παρελθόν και επαναπροσδιορίζει το μέλλον

Το νέο Ford Capri είναι το όχημα που έρχεται να επαναφέρει στο σήμερα ένα θρυλικό όνομα του παρελθόντος τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ρίζες της αμερικανικής μάρκας μέσα από τη δημιουργία μιας δυναμικής όσο και εμβληματικής εξωτερικής σχεδίασης για λογαριασμό ενός σύγχρονου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV.

Με εκλεπτυσμένη αισθητική που παραπέμπει σε coupe SUV, το νέο Ford Capri εντυπωσιάζει με την χαρακτηριστική διαμόρφωση της οροφής και συνολικά με τις έντονα σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές του, οι οποίες του εξασφαλίζουν κορυφαία αεροδυναμική απόδοση και κατ’ επέκταση άριστο συντελεστή οπισθέλκουσας. Την ίδια στιγμή, το μαύρο χρώμα των εμπρός κολονών και των περιγραμμάτων των παραθύρων έρχονται να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό προφίλ που παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητο.

Στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου δεσπόζουν τα εντυπωσιακής σχεδίασης φωτιστικά σώματα LED, τα οποία κοσμούνται στο εσωτερικό από τέσσερις χαρακτηριστικές «υπογραφές». Αυτά τα ιδιαίτερα αποδοτικά φώτα ενώνονται οπτικά μέσα από ένα σύγχρονο ενιαίο γραφικό μαύρου χρώματος που διατρέχει την εμπρός όψη – ένα ακόμα στιλιστικό στοιχείο από το αρχικό Capri που τώρα επανερμηνεύεται στο νέο, ηλεκτρικό coupe SUV της Ford.

Το πίσω μέρος του νέου Ford Capri αποτελεί μια ακόμα ξεκάθαρη σχεδιαστική αναφορά στο εμβληματικό σπορ κουπέ μοντέλο του παρελθόντος. Τα φωτιστικά σώματα τεσσάρων στοιχείων πρωταγωνιστούν, μαζί ασφαλώς με το μαύρου χρώματος στοιχείο πλήρους πλάτους, το οποίο βρίσκεται ανάμεσά τους. Την πίσω όψη του νέου coupe SUV συμπληρώνει μια μεγάλη πέμπτη πόρτα, η οποία αποκαλύπτει έναν ευμεγέθη χώρο αποσκευών με εντυπωσιακή χωρητικότητα έως και 572 λίτρα.

Η πρωτοποριακός χαρακτήρας της αισθητικής του αυτοκινήτου υποστηρίζεται ιδανικά και από άλλα στοιχεία σχεδίασης, όπως είναι μεταξύ άλλων τόσο τα έξι μοντέρνα εξωτερικά χρώματα (Vivid Yellow, Frozen White, Agate Black, Magnetic, Blue My Mind και Lucid Red) όσο και η διευρυμένη γκάμα ζαντών ελαφρού κράματος με διάμετρο 19, 20 ή 21 ίντσες.

Δείτε το walk-around βίντεο και ανακαλύψτε τον μοναδικό σχεδιαστικό χαρακτήρα του νέου Ford Capri:

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Capri εδώ.



