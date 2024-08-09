Τα επαγγελματικά μοντέλα Ford δίπλα σε κάθε επαγγελματία με μοναδικά χαρακτηριστικά και ευκολία απόκτησης

Η πιο πλούσια και ολοκληρωμένη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων της Ford ξεχωρίζει για τις κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητές και τα μοναδικά επίπεδα ευελιξίας της. Πιστή στην υπόσχεσή της να παραμένει πάντα δίπλα στο πλευρό των επαγγελματιών και των διαχειριστών στόλων, ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση της εργασίας τους, η πλήρης γκάμα των επαγγελματικών Ford εξασφαλίζει για αυτούς τις πιο αποδοτικές, προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις.

Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στις καθημερινές απαιτήσεις τους και στην ανάγκη για προσιτές λύσεις, η Ford προσφέρει σήμερα ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά πακέτα εξοπλισμού και χαρακτηριστικών για τα δημοφιλή μοντέλα της γκάμας της, όπως το Transit Connect, το Transit Custom & το Ranger, που καθιστούν την απόκτηση τους ακόμα πιο συμφέρουσα.

Ιδιαίτερα για την περίοδο του Αυγούστου & Σεπτεμβρίου, όσοι πελάτες επισκεφθούν το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα, θα ανακαλύψουν επαγγελματικά μοντέλα με ανταγωνιστικά πακέτα εξοπλισμού και χαρακτηριστικών, και θα επωφεληθούν από την ευκολία αγοράς τους μέσα από τις προνομιακές προτάσεις χρηματοδότησης και προγράμματα μακροχρόνιας μίσθωσης, τα οποία ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα και αφορούν σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η απόκτηση των μοντέλων Transit Connect, Transit Custom και Ranger, συνοδεύεται από τα μοναδικά οφέλη και προνόμια των κορυφαίων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance, που εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων ονομαστικό επιτόκιο 5,99%*, προκαταβολή από μόλις 30%, διάρκεια χρηματοδότησης που φτάνει έως και τους 84 μήνες, καθώς και προγράμματα μίσθωσης Ford Lease με διάρκεια 48 μήνες/80.000χλμ..

Όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών μοντέλων Ford με μια ματιά

Transit Connect

Συμπαγές σε διαστάσεις αλλά και ευρύχωρο

Δύο τύποι αμαξώματος: Με κοντό ή με μακρύ μεταξόνιο

Προηγμένος και οικονομικός κινητήρας 1,5L 100PS και ροπή 250Nm

Μέγιστος όγκος φόρτωσης (SAE) έως 3,6 κυβικά μέτρα

Σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας (ABS / 4 δισκόφρενα, Υποβοήθηση απότομου φρεναρίσματος EBA / Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα HLA / Σύστημα ευστάθειας ESP / Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS)

Εύκολη απόκτηση: Προκαταβολή 4.000€ & μηνιαίο μίσθωμα 319€ ή χρηματοδότηση με επιτόκιο 5,99%

Transit Custom

Βραβευμένο για την κορυφαία ασφάλεια και κάτοχος του τίτλου «Van Of The Year 2024»

Νέα αισθητική προσέγγιση

Νέα πλατφόρμα με χαμηλότερο ύψος δαπέδου και οροφής και ευκολότερη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης

Ικανό να μεταφέρει με ευκολία έως και 3 ευρωπαλέτες.

Πλούσιος εξοπλισμός για την έκδοση Trend (Μεταλλικό χώρισμα χώρου φόρτωσης / Πλαϊνή πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού / Δίφυλλη πίσω πόρτα / Φωτισμός LED στο χώρο φόρτωσης / Δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο / Λαβές θυρών και εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα / Σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESP / Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS / Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα HLA / Χαλύβδινες ζάντες 16” / Ελαστικά 215/65 R16 / Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα / Κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 13" / Συνδεσιμότητα Ford SYNC 4 με Bluetooth / Κλήση έκτακτης ανάγκης / Apple CarPlay και Android Auto / Θύρα USB / Ενσωματωμένο modem 5G / Ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB και 4 ηχεία / Ψηφιακή οθόνη πίνακα οργάνων 8” / Ηλεκτρικό χειρόφρενο / Αερόσακος οδηγού / Pre-Collision Assist / Cruise Control με Intelligent Speed Assist / Lane Keeping Aid / Speed Sign Recognition / Tyre Pressure Monitoring System

Εύκολη απόκτηση: Προκαταβολή 5.500€ & μηνιαίο μίσθωμα 369€ ή χρηματοδότηση με επιτόκιο 5,99%

Ford Ranger

Best seller και κάτοχος του τίτλου «International Pick up Of The Year 2024»

5 Αστέρια Ασφάλειας από το EuroNCAP

Άμεσα διαθέσιμο στην έκδοση Wildtrak

Αποδοτικός πετρελαιοκινητήρα 2,0L EcoBlue 205PS και ροπή 500 Nm

Στάνταρ 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

6 διαφορετικά προφίλ οδήγησης: Normal, ECO, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Tow Haul

Τετρακίνηση e-AWD με πίσω διαφορικό που κλειδώνει

Ασταμάτητο, με βάθος διέλευσης υδάτινου εμποδίου 800 mm

Σύγχρονος εξοπλισμός ασφάλειας (Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης / Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας / Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας / Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας / Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων / Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής, γονάτων οδηγού & συνοδηγού, οδηγού αντίθετης πλευράς τύπου “far side”)

Εύκολη απόκτηση: Προκαταβολή 8.500€ & μηνιάιο μίσθωμα 417€ ή χρηματοδότηση με επιτόκιο 5,99%

Δείτε περισσότερα για τα επαγγελματικά Ford εδώ

Διαμορφώστε το δικό σας επαγγελματικό Ford εδώ



*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975.



Πηγή: skai.gr

