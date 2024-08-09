Μια δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η πώληση μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Αν και πριν λίγο καιρό η ζήτηση ήταν μικρή, εντούτοις αυτή το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει αρκετά, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία.

Τον φετινό Ιανουάριο το μερίδιο πωλήσεων μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά κυμάνθηκε στο 4,01%. Από τότε τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και τον φετινό Ιούνιο έφθασε στο 5,30%. Ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.

Παρά την οριακή άνοδο των πωλήσεων καινούριων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, η ζήτηση για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθεί να είναι μειωμένη. Ένας σημαντικός λόγος είναι οι αυξημένες τιμές πώλησης, αλλά και τα γνωστά προβλήματα των ηλεκτρικών πρώτης γενιάς που ήταν η μικρή αυτονομία. Σε αυτή την εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και την έλλειψη υποδομών φόρτισης που αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και για τα καινούρια.

Το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων καταγράφεται στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ηλικίας έως τεσσάρων ετών. Είναι και αυτά που φέρουν καλύτερη τεχνολογία, αλλά έχουν και αρκετά μεγάλες αυτονομίες. Τα συγκεκριμένα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά BEV αύξησαν τον Ιούνιο το μερίδιο αγοράς τους κατά 36,7% σε σχέση με τον φετινό Ιανουάριο, δείχνοντας παράλληλα την τάση και τη στροφή των Ευρωπαίων καταναλωτών προς τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

