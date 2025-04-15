Ζάκερμπεργκ: Συνεχίζεται η κατάθεσή του στη δίκη της Meta που κατηγορείται

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συνεχίζει και σήμερα την κατάθεσή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον όπου ξεκίνησε τη Δευτέρα η δίκη της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook, η οποία κατηγορείται ότι αγόρασε τις εφαρμογές Instagram και WhatsApp για να καταπνίξει τον ενδεχόμενο ανταγωνισμό.

Παρά τις προσπάθειες του Ζάκερμπεργκ να αποφύγει τη δίκη, ήταν ο πρώτος που κλήθηκε ως μάρτυρας. Χθες κατέθετε επί τρεις ώρες περιγράφοντας τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Facebook και σήμερα θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις του δικαστηρίου. Οι δικηγόροι του επιχείρησαν να δείξουν ότι οι δύο εφαρμογές δεν ήταν ανέκαθεν κυρίαρχες στην αγορά, αλλά έγιναν απαραίτητες μόνο χάρη στις επενδύσεις που έκανε η Meta.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο πέντε χρόνια μετά την προσφυγή εναντίον της Meta που είχε κατατεθεί κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εάν ο κολοσσός των σόσιαλ χάσει, μπορεί να αναγκαστεί να αποχωριστεί τις δύο εμβληματικές πλατφόρμες του.

Η δίκη είναι μια απογοήτευση για τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος προσέγγισε τη νέα κυβέρνηση Τραμπ με την ελπίδα ότι θα πετύχαινε έναν φιλικό διακανονισμό και θα απέφευγε μια ακροαματική διαδικασία οκτώ εβδομάδων ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή (FTC) θεωρεί ότι η Meta, που τότε έφερε την επωνυμία Facebook, καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της στην αγορά όταν εξαγόρασε το Instagram το 2012, έναντι 1 δισεκ. δολαρίων. Ακολούθησε η αγορά του WhatsApp, το 2014, έναντι 19 δισεκ. δολαρίων.

Η Meta «αποφάσισε ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός και θα ήταν ευκολότερο να αγοράσει τους ανταγωνιστές της αντί να ανταγωνίζεται μαζί τους» είπε στην εναρκτήρια αγόρευσή του ο νομικός εκπρόσωπος της FTC, Ντάνιελ Μάθισον. Ο στόχος ήταν «να εξαλειφθούν οι άμεσες απειλές», τόνισε.

Ο δικηγόρος Μαρκ Χάνσεν που εκπροσωπεί τη Meta απάντησε ότι οι εξαγορές με στόχο «την πρόοδο και τη βελτίωση των εταιρειών δεν ήταν ποτέ παράνομες», χαρακτηρίζοντας «επιτυχία» για τους καταναλωτές την αγορά των δύο εταιρειών.

Η προσφυγή σε βάρος του ομίλου του Μένλο Παρκ είναι η μία από τις πέντε μεγάλες υποθέσεις που ξεκίνησε η αμερικανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας. Τον περασμένο Αύγουστο η Google κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης ενώ αντιμέτωπες με δίκες βρίσκονται επίσης οι εταιρίες Apple και Amazon.

Ο Ζάκερμπεργκ ρωτήθηκε κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για το αν ανησυχούσε για το γεγονός ότι το Instagram κέρδιζε έδαφος από τη στιγμή της δημιουργίας του, την ώρα που το Facebook δυσκολευόταν να αναπτύξει τη δική του αντίστοιχη υπηρεσία διαμοιρασμού φωτογραφιών – μια πλατφόρμα που τελικά δεν λειτούργησε ποτέ. Η FTC παρουσίασε εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρονολογούνται από το 2011 και 2012, πριν από την εξαγορά του νεοφυούς τότε Instagram.

«Η πιθανή επίδραση του Instagram είναι πραγματικά τρομακτική και για αυτό θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να πληρώσουμε πολλά χρήματα», είχε γράψει τότε ο ιδρυτής του Facebook.

Σήμερα, το Instagram έχει 2 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο. Μια επιτυχία την οποία οι δικηγόροι της Meta αποδίδουν στις επενδύσεις που έκανε ο όμιλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

