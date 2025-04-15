Ο όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία του με την Foot Locker, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εξαγορά περιλαμβάνει τη μεταβίβαση έξι υφιστάμενων καταστημάτων της Foot Locker -τριών στην Ελλάδα και τριών στη Ρουμανία- και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, τα οποία πλέον λειτουργούν υπό τη διαχείριση του ομίλου Fourlis. Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών αδειοδότησης που υπεγράφησαν μεταξύ του ομίλου Fourlis και της Foot Locker τον Αύγουστο του 2024 και βάσει των οποίων ο όμιλος διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων Foot Locker σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου λανσαρίσματος των τριών πρώτων καταστημάτων Foot Locker στη Βουλγαρία στα τέλη του 2024. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των υφιστάμενων καταστημάτων σε Ελλάδα και Ρουμανία, ο όμιλος Fourlis έχει πλέον το σύνολο της παρουσίας της Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό τη δική του διαχείριση - δημιουργώντας τις βάσεις για ενιαία λειτουργικά πρότυπα, ανάπτυξη του brand και περαιτέρω γεωγραφική επέκταση.

Το μακροπρόθεσμο πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει την ανάπτυξη άνω των 100 φυσικών καταστημάτων και οκτώ ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η εξαγορασθείσα δραστηριότητα αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στα ενοποιημένα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη EBITDA του ομίλου από το οικονομικό έτος 2025. Σε ορίζοντα πενταετίας, ο όμιλος στοχεύει σε ετήσιες πωλήσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενισχυόμενος από την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα lifestyle και αθλητικά υποδήματα στην περιοχή, καθώς και περιθώριο EBITDA 8-10%.

Η ενσωμάτωση των νέων καταστημάτων υποστηρίζεται πλήρως από τις υπάρχουσες υποδομές του ομίλου Fourlis, που περιλαμβάνουν γραφεία σε Αθήνα, Σόφια, Βουκουρέστι και Λευκωσία, υπερσύγχρονο και αυτοματοποιημένο κέντρο logistics στην Αττική και κοινές υπηρεσίες υποστήριξης (shared business services). Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να επιτρέψουν την επεκτασιμότητα του δικτύου Foot Locker στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.