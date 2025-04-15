Πτώση πωλήσεων για τη LVMH - Κακά μαντάτα για τον κλάδο των ειδών πολυτελείας

Βουτιά 8% κατέγραψαν το πρωί της Τρίτης οι μετοχές της LVMH, η οποία έχασε για λίγο τον τίτλο του μεγαλύτερου ομίλου ειδών πολυτελείας στον κόσμο (στην πρώτη θέση βρέθηκε ο όμιλος Hermès), ύστερα από τις ανακοινώσεις για απρόσμενη πτώση των πωλήσεών της στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η LVMH ανακοίνωσε πτώση των πωλήσεων της τάξης του 3% σε ετήσια βάση, οι οποίες διέψευσαν τις προσδοκίες των αναλυτών που περίμεναν ήπια αύξηση.

Τα αποτελέσματα της LVMH παρέσυραν πτωτικά τις τιμές των μετοχών του ευρύτερου κλάδου, σε μια κατά τα άλλα ανοδική συνεδρίαση, με τις μετοχές της Kering να υποχωρούν 2,5%, της Burberry 4,4% και της Richemont 1,6%.

Η μετοχή της Hermès, που κατασκευάζει τις διάσημες τσάντες Birkin, υποχώρησε μόλις 0,7%, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση του ομίλου να περάσει για λίγο αυτή της LVMH.

Ο κλάδος κρασιών και οινοπνευματωδών του ομίλου LVMH ήταν αυτός που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας κάμψη 9%, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για κονιάκ σε ΗΠΑ και Κίνα.

Ο βασικός κλάδος του ομίλου, αυτός της μόδας και των δερμάτων ειδών, ο οποίος συνεισέφερε το 78% των κερδών το 2024, υποχώρησε 5%. Οι πωλήσεις των ρολογιών παρέμειναν αμετάβλητες.

Η αγορά της Ευρώπης, ήταν η μόνη που κατέγραψε ανάπτυξη, και συγκεκριμένα της τάξης του 2% σε οργανική βάση. Η αγορά της Ασίας, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, σημείωσε σημαντική πτώση 11%, οι πωλήσεις στην Αμερική υποχώρησαν 3% και στην Ιαπωνία 1%.

Οι αναλυτές της Citi, Thomas Chauvet και Mahesh Mohankumar, σε σημείωμά τους, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της LVHM, ανέφεραν πως δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί βελτίωση στις πωλήσεις του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου τόσο για τον όμιλο LVMH όσο και για τον κλάδο των πολυτελών ειδών γενικότερα όσο η αβεβαιότητα για την αμερικανική αλλά και για την παγκόσμια οικονομία διατηρείται.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της Jefferies μείωσαν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της LVHM στα 510 ευρώ, από τα 670 ευρώ προηγουμένως.

Ο κλάδος των πολυτελών ειδών, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την καταναλωτική ζήτηση στις ΗΠΑ, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι δασμοί του αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η LVMH, η οποία ελέγχει brands όπως Louis Vuitton, Moët & Chandon και Hennessy, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία πολυτελών ειδών που ανακοινώνει αποτελέσματα α’ τριμήνου.

