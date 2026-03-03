Ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου από έναν οργανισμό διαχείρισης δημόσιων επιχειρήσεων σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας για την Ανάπτυξη με ενισχυμένο ρόλο στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που δημιουργούν οικονομική και κοινωνική αξία, παρουσιάστηκε -μαζί με αναλυτικά στοιχεία και παραδείγματα από τις θυγατρικές του ομίλου- σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Παπαχρήστου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσίασαν τον απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης για το 2025 και τις άμεσες στρατηγικές προτεραιότητες, όπως αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2027. Σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση του Υπερταμείου, την τριετία 2025- 2027 τα οργανικά κέρδη θα ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ και τα μερίσματα που θα αποδοθούν στο Δημόσιο σε 0,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2026 αναμένεται να δημοπρατηθούν έργα προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Παράλληλα, μέσα από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund- HIIF), στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της Νέας Οικονομίας την επόμενη τριετία. Ήδη, η πρώτη επένδυση του HIIF βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ εξετάζονται 3 ακόμα επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών. Σήμερα, το Υπερταμείο αποτελεί ONE-STOP-SHOP για επενδυτές, αναλαμβάνοντας τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση σημαντικών έργων εθνικής σημασίας αφού συνδέεται με φορείς της δημόσιας διοίκησης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Οι στόχοι της τριετίας 2025-2027 καταγράφονται στον «Χάρτη Αξίας» του Υπερταμείου, που περιγράφει τον αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού πλάνου. Η περίοδος 2025- 2027 χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση έργων και εμβληματικές παρεμβάσεις, όπως την εκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας του HIIF και τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Υπερταμείο έχει δρομολογήσει, επίσης, τη δημιουργία ενός ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένων & Μαρινών, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στους λιμένες του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμένα Ελευσίνας μέσω υποπαραχώρησης εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση τεσσάρων ακόμα λιμένων και μαρίνων.

Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ενώ έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη νέα μαρίνα μεγάλων σκαφών στην Κέρκυρα. Τέσσερα εμβληματικά ακίνητα ωριμάζουν προς αξιοποίηση, ενώ δύο αστικές αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών (ΓΑΙΑΟΣΕ) αναμένεται να αναδείξουν κρίσιμους αστικούς κόμβους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Έως το τέλος του 2027, θα έχουν ολοκληρωθεί 20.000 αξιολογήσεις εγγραφών (ΕΤΑΔ) και άνω των 4.500 αποτιμήσεων ακινήτων, δημιουργώντας σαφή εικόνα της αξίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων πηγών εσόδου στα ΕΛΤΑ (όπως τραπεζικές υπηρεσίες και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας) και η περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας (Όμιλος ΟΑΣΑ).

Η ανάπλαση της ΔΕΘ και το σχέδιο για την ανάπτυξη της Διώρυγας (ΑΕΔΙΚ) αποτελούν έργα- τοπόσημα με εθνικό αποτύπωμα, ενώ οκτώ επενδύσεις θα έχουν ήδη υλοποιηθεί σε κρίσιμους τομείς. Το PPF αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στο έτος έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών της Δημόσιας Υγείας και η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, με τον προγραμματισμό της Μονάδας να προβλέπει τη δημοπράτηση νέων έργων ύψους 1 δισ. ευρώ το 2026.

Παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπερταμείου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Παπαχρήστου τόνισε: «Το Υπερταμείο μετασχηματίζεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο με σκοπό την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, ώστε να δημιουργήσει αξία στην ανάπτυξη που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ενισχύουμε τον επενδυτικό μας ρόλο, κινητοποιούμε κεφάλαια και τεχνογνωσία και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει μετασχηματισμό, επενδύσεις και επιτάχυνση έργων με απτά αποτελέσματα για την οικονομία και τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης σημείωσε: «Με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ωριμάζουμε και υλοποιούμε έργα στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Η νέα φάση του Υπερταμείου συνδέει τον στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα αποτελέσματα και ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα».

Τέσσερις πυλώνες προτεραιότητας

Η στρατηγική του Υπερταμείου βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τον μετασχηματισμό δημόσιων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη υποδομών και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συν-επενδύσεις σε τομείς της Νέας Οικονομίας και την επιτάχυνση έργων εθνικής σημασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχο αποτελεί ο μετασχηματισμός δημόσιων επιχειρήσεων, με πρακτικές ιδιωτικού τομέα και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και να επιτυγχάνουν βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα.

Δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη υποδομών σε αεροδρόμια, λιμένες, κέντρα logistics, ενέργεια και διαχείριση υδάτων, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για αξιοποίηση σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές.

Βασική προτεραιότητα για το 2026 είναι η ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού πυλώνα του Υπερταμείου, μέσα από συν-επενδύσεις του HIIF με ξένους και εγχώριους εταίρους σε τομείς της Νέας Οικονομίας (ενεργειακή μετάβαση, γαλάζια οικονομία, ψηφιακές υποδομές, αγροτεχνολογία κ.α.), η εκκίνηση της λειτουργίας του accelerator Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, και οι συμμετοχές μέσω των επενδυτικών ταμείων Phaistos και ΕΛΚΑΚ.

Κεντρικό ρόλο ως επιταχυντής κρίσιμων επενδύσεων διαδραματίζει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), η οποία ωριμάζει και υλοποιεί έργα εθνικής σημασίας, σε τομείς όπως η υγεία, οι μεταφορές, η πολιτική προστασία και οι δημόσιες υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την εκτελεστική διοίκηση του Υπερταμείου στις θυγατρικές του ομίλου, όπου παρουσιάστηκαν μετρήσιμα αποτελέσματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ενδεικτικά, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των θυγατρικών- και μέσα από ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, το 2025 διορίστηκαν 38 νέα μέλη διοικητικών συμβουλίων σε 14 εταιρείες του ομίλου και 13 επιπλέον τοποθετήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2026.

Το 2025, στον ΟΑΣΑ καταγράφηκε σημαντική ανανέωση του στόλου, με 951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322 ενεργών, καθώς και παρεμβάσεις όπως η νυχτερινή λειτουργία Σαββάτου στις γραμμές 2&3 του Μετρό και σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή και η έναρξη ανέπαφων συναλλαγών μέσω κινητού «tap 'n' pay».

Στα ΕΛΤΑ υλοποιείται εκτεταμένος ψηφιακός μετασχηματισμός με 1.330 ταχυδρόμους πλήρως εξοπλισμένους με tablets και mini printers, ενώ προχωρά η ανανέωση του 25% του στόλου, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς παίκτες, όπως Amazon και UPS.

Στην ΕΤΑΔ πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 35 διαγωνισμοί μισθώσεων ακινήτων, υπεγράφησαν 13 συμβάσεις παραχώρησης ακινήτων σε ΟΤΑ και προχώρησαν διαγωνισμοί εμβληματικών ακινήτων (ΤαεΚβοΝτο, Ακτή Βουλιαγμένης, Ξενία Ουρανούπολης), ενώ στη ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ενεργοποιηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Αξιοποίησης ακινήτων, με έμφαση στην ανάπλαση εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών (Αθηνών, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά).

Στην ΑΕΔΙΚ αναπτύσσεται λογισμικό AI «Intelligent Traffic Management» για έξυπνη διαχείριση της κίνησης, μείωση αναμονής και εντοπισμό δυνητικών πελατών σε πραγματικό χρόνο, ενώ αναφέρθηκαν επίσης η αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης στη ΔΕΘ και η επικείμενη εκκίνηση του διαγωνισμού της ανάπλασης, η ενεργοποίηση των συνεργειών ΟΚΑΑ και ΚΑΘ καθώς και υλοποίηση επενδυτικού πλάνου αναβάθμισης και ψηφιοποίησης των λειτουργιών τους. Τέλος, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την είσοδο επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές.

