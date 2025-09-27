Χάκερς έκλεψαν ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας πελατών του Harrods

Το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο, προειδοποίησε τους πελάτες του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί λόγω παραβίασης των συστημάτων του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πληροφορίες όπως ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας πελατών του διαδικτυακού καταστήματος υποκλάπηκαν από τα συστήματα ενός τρίτου παρόχου.

Τo Harrods απέστειλε email στους πελάτες του το βράδυ της Παρασκευής, αναφέροντας πως πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό» και ότι δεν κλάπηκαν κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμών.

«Ο πάροχος έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό το οποίο έχει περιοριστεί και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος του καταστήματος δήλωσε ότι το δικό τους σύστημα δεν είχε παραβιαστεί και ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την κυβερνοεπίθεση του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη επίθεση από χάκερς είχε γίνει και στα Marks & Spencer φέτος.

Πηγή: skai.gr

