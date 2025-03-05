Wood για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αναβαθμίζει την τιμή-στόχο στα €27 με 48% περιθώριο ανόδου

Στα 27 ευρώ ανά μετοχή (από 18 ευρώ) αυξάνει την τιμή-στόχο η Wood για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναγνωρίζοντας περιθώριο ανόδου 48%.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, μέσα στο 2024 το προφίλ κερδοφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έγινε πιο «επιθετικό», με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την ακόμα πιο δυναμική είσοδο του Ομίλου στις παραχωρήσεις με την υπογραφή δύο εμβληματικών συμβάσεων: της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Αυτή η στρατηγική αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και των καθαρών κερδών με μέσο ρυθμό αύξησης (CAGR) 14% και 11% αντίστοιχα, για την περίοδο 2024-2028.

Οι παραχωρήσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Όμιλο, με τον κλάδο να αναμένεται να εμφανίσει EBITDA ύψους 0,6 δισ. ευρώ το 2028, από 0,2 δισ. ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% του συνολικού EBITDA.

Παράλληλα, ο τομέας των κατασκευών αναμένεται να παραμείνει η «σταθερά» του Ομίλου όχι μόνο λόγω του υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου των 5 δισ. ευρώ αλλά και εξαιτίας των ευνοϊκών μακροοικονομικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% τα επόμενα χρόνια και οι πόροι του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ενισχύουν τη θετική δυναμική του κλάδου των υποδομών.

Σύμφωνα με την Wood, μετά την πώληση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς 0,9 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει τη χρηματοοικονομική ευρωστία να υλοποιήσει το πλάνο της για περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητάς της στις παραχωρήσεις και για τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων.

Η Wood εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε 141 εκατ. ευρώ το 2024 και σε 146 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ το 2028. Τοποθετεί τα EBITDA σε 423 εκατ. ευρώ και σε 596 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024 και 2025 αντίστοιχα και σε άνω των 800 εκατ. ευρώ για το 2028.

Όσον αφορά την αποτίμηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (με βάση το μοντέλο Sum-of-the-parts), οι παραχωρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της συνολικής αξίας (1,5 δισ. ευρώ), ενώ ακολουθούν ο κατασκευαστικός κλάδος (0,7 δισ. ευρώ) και η συμβατική ενέργεια (0,59 δισ. ευρώ). Η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ ή 27 ευρώ ανά μετοχή (λαμβάνοντας υπόψη το holding discount 15%), με την μετοχή να εμφανίζει περιθώριο ανόδου 48% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.