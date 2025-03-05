IDEAL Holdings: Επένδυση €300 εκατ. από την Oak Hill Advisors

Σημαντική επιχειρηματική συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο διαχειριστή επενδύσεων παγκοσμίως ανακοίνωσε σήμερα η IDEAL Holdings (IDH).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OHA θα επενδύσει έως και €115 εκατ. με δικαίωμα επιπλέον επένδυσης έως και €200 εκατ. τα επόμενα δύο χρόνια.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί διεθνή αναγνώριση της ισχυρής επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings και της επιτυχημένης της πορείας σε δυναμικούς κλάδους με ισχυρά brands και υψηλές επιδόσεις. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την ικανότητα της IDH να δημιουργεί αξία και να προσελκύει διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο μιας ανοδικής πορείας που ξεκίνησε το 2021.

Πλέον, η IDEAL Holdings προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξης, αποκτώντας έναν εταίρο με διεθνή επενδυτική εμπειρία, εμβέλεια και παρουσία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας της IDH με την OHA σημειώνονται η:

- Υπεραξία συναλλαγής: Η IDH προχωρά σε πώληση μειοψηφικού ποσοστού 25% με premium 31%, υπερβαίνοντας την αποτίμηση του ισολογισμού της (€410 εκατ. έναντι €310 εκατ.).

- Αξιολόγηση υψηλότερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής: Η OHA αποτίμησε τις επενδύσεις της IDH στα €8,54 ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, και κατέβαλε premium για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου.

- Στρατηγική Επένδυση και Συνεργασία: Η OHA, παγκόσμιος επενδυτικός κολοσσός, αξιολογεί θετικά την επενδυτική στρατηγική της IDH καθώς προτίθεται να επενδύσει στην IDH επιπλέον 4%.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς η OHA –σε συνεργασία με την IDH– δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον €200 εκατ. στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συνολική της επένδυση σε €300 εκατ.

Σημειώνεται ότι η Oak Hill Advisors είναι κορυφαίος διαχειριστής παγκόσμιου φήμης με περισσότερα από 30 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας. Διαχειρίζεται περίπου $88 δισ. που επενδύονται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και άλλες γεωγραφικές περιοχές και δίνει έμφαση στις μακροχρόνιες συνεργασίες. Ανήκει στην T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ – GS: TROW), έναν παγκόσμιο οργανισμό διαχείρισης επενδύσεων με $1,6 τρισ. υπό διαχείριση.

