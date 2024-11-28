Η Masdar αποκτά την TΕΡΝΑ Ενεργειακή - Η μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar»), ηγέτιδα δύναμη της καθαρής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλους μετόχους, έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία, με τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή, αποτίμησε την επιχειρηματική αξία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα αιτηθεί τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την έναρξη υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σε μετρητά, με στόχο την εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή .

Σημειώνεται ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι βασικός παίκτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για πάνω από δύο δεκαετίες, κατέχοντας το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, καθώς και έργα στη Βουλγαρία και την Πολωνία. Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί έργα καθαρής ενέργειας σε τεχνολογίες αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας, ενώ ως ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας, κατασκευάζει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης στην Ευρώπη, το έργο της Αμφιλοχίας ισχύος 680 MW. Με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να λειτουργεί επί του παρόντος έργα εγκατεστημένος ισχύος 1,2 GW, η εξαγορά αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Masdar στις εντυπωσιακές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο τα 6 GW έως το 2029. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της Masdar σε όλη την Ευρώπη καθώς στοχεύει παγκοσμίως σε 10 GW έως το 2030 για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης.

O Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε: «Η Masdar είναι υπερήφανη που γίνεται ο κύριος μέτοχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ενώνοντας δύο ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα της ενέργειας. Το κοινό μας όραμα και η μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων μας θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Η στρατηγική εξαγορών της Masdar επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και στην επένδυση σε εξαιρετικές ομάδες. Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως μία από τις βασικές περιφερειακές μας πλατφόρμες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, Γεώργιο Περιστέρη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Ο Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δήλωσε: «Η συμφωνία μας με τη Masdar αντανακλά τον απαράμιλλο ηγετικό ρόλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας όπως και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα των συνεπών και αδιάκοπων προσπαθειών μας επί πάνω από 25 χρόνια για τη δημιουργία της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης πλατφόρμας καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Έχοντας κοινό όραμα με τη Masdar για καθαρή, οικονομικά προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για ένα μέλλον γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή».

