Deal της βρετανικής Oak Hill Advisors με την IDEAL Holdings

Συμφωνία για τη συνεργασία και επένδυση της Oak Hill Advisors (UK) LLP («OHA») στις θυγατρικές της IDEAL Holdings υπέγραψαν οι δυο εταιρείες, την Τρίτη 4 Μαρτίου.

Η Oak Hill Advisors είναι εταιρεία υπαγόμενη στον ρυθμιστικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου US$ 88 δισεκατομμύρια δολάρια.

Βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και συγκεκριμένα: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT»), (iii) Μπάρμπα Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς). Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41 εκατ.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής της στο CV, η OHA προτίθεται επίσης, να επενδύσει στην IDEAL Holdings, αποκτώντας έως και 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των μετοχών της IDEAL Holdings. Η OHA, μέσω του CV, θα έχει επίσης το δικαίωμα να συνεπενδύσει με την IDEAL Holdings, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον € 200 εκατ. κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL Holdings. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας με την OHA, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών, δεν θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην IDEAL Holdings. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις

συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή με το μέγεθος της OHA. Το γεγονός ότι ένας θεσμικός επενδυτής αυτού του βεληνεκούς αποτιμά τις συμμετοχές μας, για την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού, στα € 410 εκατ. αποδεικνύει την αξιοπιστία της επενδυτικής μας στρατηγικής και αντανακλά την αξία που ενσωματώνει η εταιρία μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τον συνεργάτη μας για να δώσουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα

μέρη».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Λάμπρο, τη διοικητική ομάδα της IDEAL Holdings και τις διοικητικές ομάδες των attica, IT και Μπάρμπα Στάθη. Η ομάδα της IDEAL έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία και αποδίδοντας ισχυρές αποδόσεις στους ενδιαφερόμενους. Ο Ελληνικός επιχειρηματικός τομέας προσφέρει ελκυστικές, ανεκμετάλλευτες προοπτικές υποστηριζόμενος από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την IDEAL για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των υφιστάμενων επενδύσεών της και την επέκταση του χαρτοφυλακίου» δήλωσε ο κ. Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.

Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη Συναλλαγή, ενώ η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και η L. Papaphilippou & Co LLC, ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, NautaDutilh, Papapolitis&Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της OHA. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.