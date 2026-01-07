Το Διοικητικό Συμβούλιο της Warner Bros. Discovery συνιστά στους μετόχους να απορρίψουν την τροποποιημένη προσφορά της Paramount.

Επιπλέον, συνιστά στους μετόχους να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην προσφορά της Paramount, σημειώνει το Reuters.

Το διοικητικό συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα ότι η συγχώνευση με τη Νetflix είναι το καλύτερο για το συμφέρον των μετόχων.

«Η προσφορά της Paramount Skydance είναι κατώτερη λόγω του κόστους, των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων σε σχέση με τη συγχώνευση με τη Netflix», σημειώνει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.



Πηγή: skai.gr

