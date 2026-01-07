Η Chevron και η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Quantum Energy Partners επιδιώκουν να υποβάλουν κοινή προσφορά για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία τoυ ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Lukoil, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Chevron και η Quantum σχεδιάζουν να μοιράσουν μεταξύ τους τα περιουσιακά στοιχεία, αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν επιτευχθεί συμφωνία, ανέφεραν την Τετάρτη οι FT, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η Quantum ηγείται της συμφωνίας, η οποία στοχεύει σε όλο το διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil. Αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις διύλισης και πάνω από 2.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η Lukoil και η Rosneft –οι μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ρωσίας– υπέστησαν αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις τον Οκτώβριο του 2025, καθώς η Ουάσινγκτον προσπάθησε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στη Μόσχα, ώστε να αποδεχτεί το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Η Lukoil είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι σχεδίαζε να πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία λόγω των κυρώσεων. Η εταιρεία έχει λάβει προσφορές από αρκετούς σημαντικούς παίκτες, μεταξύ των οποίων η Carlyle και ο όμιλος International Holding Company του Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πώληση είναι πιθανό να εξεταστεί διεξοδικά από τις αμερικανικές αρχές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει τονίσει ότι η διακοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο αποτελεί μέσο πίεσης προς τη Μόσχα για την επίτευξη εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.