ΒΕΝΕΤΗ: Διεύρυνση δικτύου καταστημάτων - Στο επίκεντρο οι εξαγορές μικρών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων

Στον ρυθμό των εξαγορών συνεχίζει να κινείται ο Όμιλος ΒΕΝΕΤΗ με στόχο τη διεύρυνση του αποτυπώματός του στην ελληνική αγορά δημιουργώντας το «αρτοποιείο του μέλλοντος».

Πέρυσι, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας Παγωτά Δωδώνη σηματοδοτώντας την είσοδο του ομίλου σε μια νέα αγορά, αυτή του παγωτού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Μονεμβασιώτης στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, για τη φετινή χρονιά, στρατηγικό στόχο της διοίκησης αποτελεί η εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κινείται στην κατεύθυνση εξασφάλισης πρώτων υλών παραγωγής που προέρχονται από τον τόπο μας, όπως το γάλα και το λάδι. Με στόχο την παραγωγή και χρήση μόνο φυσικών πρώτων υλών στα προϊόντα της, η ΒΕΝΕΤΗ δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά του φρέσκου γάλακτος, στη Βοιωτία και του ελαιολάδου, στην Ολυμπία Ηλείας. «Προχωρούμε σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνεργασίες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα γύρω από τα τρόφιμα» τόνισε ο κ. Μονεμβασιώτης.

Με την ίδια στρατηγική στόχευση έγινε και η εξαγορά της εταιρείας Παγωτά Δωδώνη. Η νεοαποκτηθείσα εταιρεία έχει μπει σε διαδικασία εξυγίανσης και παράλληλα λανσάρονται νέα προϊόντα στον χώρο του ποιοτικού παγωτού μόνο με φρέσκο γάλα, όπως η νέα σειρά «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ 1967», που εισέρχεται στην αγορά τόσο του παγωτού retail όσο και του παγωτού για τζελατερίες. Παράλληλα, η εταιρεία θα επενδύσει στην απόκτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των καταστημάτων του σημερινού δικτύου και στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης με νέο concept καταστημάτων, όπως ανέφερε ο κ. Μονεμβασιώτης.

Για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της ΒΕΝΕΤΗ εστιάζει στη δημιουργία του «αρτοποιείου του μέλλοντος» ένα μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στο νέο κατάστημα VENETI Jackson Hall στο Κολωνάκι. «Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Με τα αυξημένα κόστη και τη σημερινή οικονομική κατάσταση, τα αρτοποιεία εξαφανίζονται από την αγορά» σημείωσε ο κ. Μονεμβασιώτης και συμπλήρωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι να αγοράζει μικρά δίκτυα αρτοποιείων/ζαχαροπλαστείων στην επαρχία ώστε να τα μετατρέπει σε καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ.

Εστιάζοντας στο νέο VENETI Jackson Hall στον πεζόδρομο της Μηλιώνη, στο Κολωνάκι, ο κ. Μονεμβασιώτης ανέφερε ότι η ΒΕΝΕΤΗ μίσθωσε το κτήριο συνολικής επιφάνειας 845 τ.μ. το 2015 και ολοκλήρωσε μια επένδυση 7 εκατ. ευρώ. «Μετά την πανδημία του κορονοϊού και τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, το κόστος κατασκευής ακινήτων, αλλά και το κόστος διαβίωσης των Ελλήνων αυξήθηκαν σημαντικά. Έτσι ξεπεράσαμε κατά πολύ τον αρχικό μας προϋπολογισμό» σημείωσε ο ίδιος ενώ αναφέρθηκε και στις γραφειοκρατικές δυσκολίες αδειοδότησης που έφεραν μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι στην επένδυση περιλαμβάνεται το γκρέμισμα του αρχικού κτηρίου, οι αδειοδοτήσεις, η κατασκευή του νέου κτηρίου, ο εξοπλισμός του καταστήματος και τα ενοίκια που έχουν πληρωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύρια επιδίωξη ήταν το νέο VENETI Jackson Hall να διατηρήσει το ύφος και την ατμόσφαιρα του κλασικού Jackson Hall. Για τη δημιουργία του, το κτήριο κατεδαφίστηκε και χτίστηκε από την αρχή. Ενώ αρχικά διέθετε ημιυπόγειο, ημιόροφο και πρώτο όροφο, ανασκευάστηκε πλήρως και διαθέτει πλέον το Artisan Bakery, ένα σύγχρονο αρτοποιείο στο ισόγειο, ένα εργαστήριο παραγωγής ψωμιού στον ημιόροφο και το Βar-Restaurant στον πρώτο όροφο. Με ναυαρχίδες τα σήματα Jackson's Burgers και Pizza Mia και με Σεφ τον Jean Louis Capsalas, το εστιατόριο προσφέρει κλασικές προτάσεις από αμερικάνικη κουζίνα.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ ανήλθε το 2024 στα 75 εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 17%.Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφτασαν το 2024 τα 5.300.000 ευρώ από 6.400.000 ευρώ το 2023, σημειώνοντας μείωση 15%. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των σημάτων του Ομίλου ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της ΒΕΝΕΤΗ ρωτήθηκε και για τη δημιουργία εργοστασίου στη Βοιωτία που έχει ανακοινωθεί. Όπως είπε ο ίδιος, η διαδικασία δεν θα προχωρήσει, παρά το γεγονός ότι η άδεια έχει εξασφαλιστεί. «Υπάρχουν σκέψεις να κάνουμε μια νέα αγορά, κοντά στην περιοχή που βρισκόμαστε γιατί φοβόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στη μετακίνηση των εργαζομένων, που με δυσκολία βρίσκουμε» τόνισε ο κ. Μονεμβασιώτης.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενες ανατιμήσεις, ο κ. Μονεμβασιώτης τόνισε ότι οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες είναι αυτοί που έχουν κάνει τις χαμηλότερες ανατιμήσεις συνολικά από την εποχή της πανδημίας έως σήμερα. «Εμείς κάναμε μικρές ανατιμήσεις πέρυσι σε κάποια λίγα προϊόντα και από την αρχή του έτους κάναμε μια ανατίμηση στον καφέ, διότι έπρεπε να πάμε κοντά στην τιμή που κινείται η αγορά» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι η σοκολάτα και ο καφές μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση που ευνοεί διάφορους καιροσκόπους.

Σε ό,τι αφορά στο δίκτυο καταστημάτων η εταιρεία διαθέτει σήμερα 130 σημεία πώλησης. Το 2024 ανακαινίστηκαν 10 ενώ άνοιξαν 8 καινούρια. Σημειώνεται ότι η ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 77 χρόνια δραστηριότητας και διαθέτει 22 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης. Τις τελευταίες δεκαετίες διαθέτει στην αγορά μια σειρά από concept όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

