Θ. Τζούρος (Τράπεζα Πειραιώς): Προτεραιότητα στη στήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου

Την προτεραιότητα που δίνει η Πειραιώς στη στήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου, επισήμανε ο Θοδωρής Τζούρος, ανώτερος γενικός διευθυντής, επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Tράπεζας, στο συνέδριο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το συνέδριο, με θέμα «Δημιουργώντας ευκαιρίες, ανάπτυξη και συνοχή» πραγματοποιήθηκε από το ΞΕΕ στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HORECA και ο κ. Τζούρος, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη συμπαράσταση της Πειραιώς στους ξενοδόχους της Σαντορίνης που δοκιμάζονται τις τελευταίες εβδομάδες από τα φυσικά φαινόμενα. «Η Τράπεζά μας διατηρεί μια ισχυρή παρουσία στο νησί. Έχουμε στηρίξει σειρά επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο και έχουμε ήδη διαβεβαιώσει τους ξενοδόχους του νησιού ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούρος.

O επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Πειραιώς αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη που παρέχει η Τράπεζα στον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας συνεργασία με περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις και δανειακά υπόλοιπα της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, το 10%, περίπου, του συνολικού επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου.

Ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος αποτελείται από δυναμικούς επιχειρηματίες που έχουν αντέξει και αναπτυχθεί, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, γεωπολιτικές και οικονομικές, ενώ διατηρείται υγιής και λόγω της φύσης του, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και στις δύσκολες στιγμές, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, δούλεψαν σκληρά για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους, σημείωσε ο κ. Τζούρος.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο ελληνικός τουρισμός έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, με ώθηση από τη διεθνή ανάκαμψη, αλλά επίσης και από τη σημαντική βελτίωση στις υπηρεσίες και υποδομές που προσφέρει ως χώρα. Η Ελλάδα διατήρησε την πρώτη θέση στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2024, με 87%, ξεπερνώντας την Κύπρο (86%) και την Ιταλία/Ισπανία (85%). Οι υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες εξυπηρέτησης και καθαριότητας αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της διάκρισης, ωστόσο, η χώρα υστερεί στις κατηγορίες δωματίου και σχέσης ποιότητας-τιμής συγκριτικά με την Τουρκία, που κατέχει ηγετική θέση σε αυτές τις κατηγορίες, ανέφερε.

Για το 2024 εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία υπερβαίνει το 20% του ΑΕΠ και το 19% της απασχόλησης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού, είπε ο κ. Τζούρος και εκτίμησε ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον ξενοδοχειακό τομέα είναι αισιόδοξες.

«Εμείς προβλέπουμε συνεχή ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στην αύξηση του παγκόσμιου πλούτου, στην ελκυστικότητα της Ευρώπης ως παγκόσμιου προορισμού, στην επιστροφή των επαγγελματικών ταξιδιών και των συνεδρίων, καθώς και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα ταξίδια, με βάση το εισόδημά τους».

Ο κ. Τζούρος επισήμανε παράλληλα και μια σειρά διαρθρωτικές αδυναμίες και προκλήσεις για το εγχώριο τουριστικό προϊόν:

Έντονη εποχικότητα με το 55% των αφίξεων να καταγράφεται στο τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, ενώ το 80% της τουριστικής κίνησης πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες.

Η ζήτηση για το τουριστικό προϊόν συγκεντρώνεται σε 4 περιφέρειες (Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική και νησιά Ιονίου). Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν το 75% των συνολικών εσόδων και το 65% των αφίξεων. Η κυρίαρχη τουριστική εικόνα της Ελλάδος παραμένει αυτή ενός προορισμού για θαλάσσιες διακοπές.

Η εύρεση άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού παραμένει βασικό θέμα σε αρκετές περιοχές, ενώ τα σχετικά κόστη έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη.

Σε πολλές τουριστικές περιοχές οι υποδομές αδυνατούν να στηρίξουν την αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και υπάρχει άμεση ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, όπως αποχέτευση, ύδρευση, οδικά δίκτυα και υπηρεσίες υγείας.

Η κατασκευή ενός νέου ξενοδοχείου στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία -με γραφειοκρατικές διαδικασίες, πολεοδομίες, περιφέρειες, αλλαγές στις σχετικές νομοθεσίες- με αποτέλεσμα ελάχιστα νέα έργα να πραγματοποιούνται σε εύλογα χρονοδιαγράμματα.

Ο επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Πειραιώς υπογράμμισε τη σημασία της βιωσιμότητας ως έννοιας που εδραιώνεται όλο και περισσότερο στον κλάδο, διαμορφώνει τα πάντα, από τις επιχειρησιακές στρατηγικές έως τις επενδυτικές στρατηγικές και τις επιλογές χρηματοδότησης. «Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις δεν μπορούν να αγνοούν τον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο στην επιδίωξη της κερδοφορίας. Δεν είναι πλέον προαιρετικό, είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

