Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €117 εκατ.για το Α' τρίμηνο 2025

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 117 εκατ.ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή είναι 0.27 ευρώ.

Αναφορικά με το μέρισμα ανακοινώθηκε ποσοστό διανομής 50% για το 2024, το οποίο αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους 211 εκατ. ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στις 25 Ιουνίου 2025 και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 30 εκατ. ευρώ η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2025. Επίσης, ανακοινώθηκε πολιτική διανομής με ποσοστό 50-70% από το 2025 και εξέταση εισαγωγής ενδιάμεσων μερισμάτων.

Ανακοινώθηκαν επίσης τα ακόλουθα:

Κεφάλαια ( Ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων) & Ρευστότητα

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.3%

Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους 20.7 δις.ευρώ αυξημένη κατά 1% από την αρχή του έτους

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 19.9% και 25.0%2 αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το α' τρίμηνο 2025, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή )

Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 111 μονάδων βάσης κατά το α' τρίμηνο 2025

Ρεκόρ Νέου Δανεισμού

-Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους 842 εκατ. ερώ κατά το α' τρίμηνο 2025, αυξημένος κατά 16% σε τριμηνιαία βάση

-Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 10.45 δις, ευρώ αυξημένο κατά 3% από την αρχή του έτους

-Μείωση ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς δάνεια στο 1.8%

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου αναφέρει ότι οι ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν την ικανότητά του Συγκροτήματος για επίτευξή των στόχων που τέθηκαν για το 2025. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μας, πρόσθεσε.

