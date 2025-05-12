Premier Capital Ελλάς: Πωλήσεις 108,9 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένες κατά 6% - Επενδύσεις άνω των 4,4 εκατ. ευρώ για το δίκτυο εστιατορίων McDonald’s

Πωλήσεις 108,9 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2024, η Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια των εστιατορίων McDonald's στην ελληνική αγορά, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% έναντι των 102,5 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2024 εταιρία εξυπηρέτησε περισσότερους από 11,5 εκατομμύρια επισκέπτες στα 35 εστιατόρια McDonald's, απασχολώντας 1.700 εργαζόμενους. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της επέκτασης του δικτύου στη χώρα, με 3 νέα ανοίγματα εστιατορίων McDonald's (Νέα Σμύρνη, Κορυδαλλός και Θεσσαλονίκη) και τον εκσυγχρονισμό του εστιατορίου στη Ρόδο. Η Premier Capital Ελλάς πραγματοποίησε επενδύσεις άνω των 4,4 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων και την ανακαίνιση υπαρχόντων, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες.

Σημειώνεται ότι για το 2025, η Premier Capital Ελλάς συνεχίζει τις επενδύσεις της με στόχο την ανάπτυξη του δικτύου McDonald's στην τοπική αγορά.

Επιπλέον, η εταιρία ανέπτυξε ένα νέο, υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας περίπου 4.000 τμ, μια επένδυση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Η υποδομή αυτή θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας διανομής της McDonald's στην Ελλάδα, και θα υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η Premier Capital Ελλάς υλοποιεί σταθερά καινοτόμες στρατηγικές για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εταιρία κατόρθωσε να αποκτήσει το πιστοποιητικό ISO 50001:2018, το διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης της ενέργειας, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας μέσω μιας δομημένης προσέγγισης για την παρακολούθηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Επιπλέον, η εταιρία δεσμεύεται να είναι μέρος μιας κυκλικής οικονομίας με το πρόγραμμα Zero Waste - μηδενικά απόβλητα σε ΧΥΤΑ, το οποίο προβλέπεται να επαναλειτουργήσει το 2025.

Στόχος της McDonald's είναι να τροφοδοτεί και να υποστηρίζει τις κοινότητες. Στην Ελλάδα η εταιρία έχει ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, υποστηρίζει την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Ronald McDonald House Charities Ελλάς (RMHC Ελλάς) και τη δημιουργία του πρώτου της έργου στη χώρα, της Οικογενειακής Αίθουσας Ronald McDonald στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει τον εθελοντισμό μεταξύ των υπαλλήλων των κεντρικών γραφείων και των εστιατορίων. Το 2024, 929 εργαζόμενοι αφιέρωσαν 3.958 ώρες για την υποστήριξη κοινοτήτων σε διάφορες δράσεις.

Η Premier Capital Ελλάς είναι μέρος της Premier Capital plc, η οποία με έδρα τη Μάλτα είναι ο Developmental Licencee για τη McDonald's σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά του ομίλου, συμβάλλοντας κατά 15% στα συνολικά έσοδα.

Το 2024, ο όμιλος εξυπηρέτησε περισσότερους από 90 εκατομμύρια επισκέπτες, έχοντας στο δυναμικό του μια ομάδα 11.000 ανθρώπων. Μέσα στη χρονιά άνοιξαν 11 νέα εστιατόρια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του δικτύου στα 193 εστιατόρια στις έξι αγορές. Συνολικά 39 εκατ. ευρώ σε κεφαλαιουχικές δαπάνες διατέθηκαν για επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και βιωσιμότητα.

