TotalEnergies: Άλμα 29% στα κέρδη α' τριμήνου με «καύσιμο» τις τιμές πετρελαίου

Κέρδη καλύτερα των προσδοκιών κατέγραψε το α' τρίμηνο του έτους η TotalEnergies, καθώς η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν υπεραντιστάθμισαν την αναστολή του 15% της παραγωγής της στον τομέα εξόρυξης και παραγωγής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του γαλλικού πετρελαϊκού κολοσσούς σημείωσαν άλμα 26% και ανήλθαν στα 5,4 δισ. δολάρια από τα 4,2 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ύψους 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχει βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να αποκομίσουν δισεκατομμύρια δολάρια από την κρίση στην ενεργειακή προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αναφοράς σκαρφάλωσαν σε υψηλά πολλών ετών, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, αφότου άρχισαν στα τέλη Φεβρουαρίου τα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, τα οποία ακολούθησαν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη και οι επιθέσεις της σε γείτονες του Κόλπου.

Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, οι οποίες προμηθεύουν την Total, και στο διυλιστήριο SATORP της Σαουδικής Αραβίας, συνιδιοκτησίας της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας.

Άνοδος σε όλους τους τομείς, πρωταγωνιστής το trading πετρελαίου

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Total είχε αναφέρει ότι το ισχυρό trading, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου και η νέα παραγωγή θα ενίσχυαν σημαντικά τα έσοδα, αντισταθμίζοντας τις απώλειες στη Μέση Ανατολή και διατηρώντας σταθερή την παραγωγή της.

Τα κέρδη από τον κλάδο διύλισης και χημικών, στον οποίο εντάσσεται το trading πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Total, υπερπενταπλασιάστηκαν στα 1,6 δισ. δολάρια για το τρίμηνο.

Τα κέρδη από το marketing και τις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9%, στα 262 εκατ. δολάρια, ενώ τα κέρδη από την ανάντη έρευνα και παραγωγή αυξήθηκαν κατά 5%, στα 2,58 δισ. δολάρια, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο κλάδος υγροποιημένου φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει το trading φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αυξήθηκε κατά 2%, στα 1,3 δισ. δολάρια.

Ο κλάδος ολοκληρωμένης ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές και μπαταρίες, αυξήθηκε κατά 8%, στα 545 εκατ. δολάρια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.