Το Netflix ενδιαφέρεται για την Warner Bros Discovery

Το Netflix εξετάζει την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, το στούντιο και την επιχείρηση streaming, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η υπηρεσία streaming βίντεο προσέλαβε την Moelis & Co, την επενδυτική τράπεζα που συμβούλεψε την Skydance Media στην επιτυχημένη προσφορά της για την Paramount Global, προκειμένου να αξιολογήσει μια πιθανή προσφορά.

Η εταιρεία έχει επίσης αποκτήσει επίσης πρόσβαση στο data room, το οποίο περιέχει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή προσφοράς, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η απόκτηση της Warner Bros θα έδινε στο Netflix τον έλεγχο των πιο επιτυχημένων ιστοριών και χαρακτήρων του Χόλιγουντ, όπως του franchise του Χάρι Πότερ και της DC Comics.

Το τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros παράγει ήδη πολλές από τις επιτυχίες της Netflix, συμπεριλαμβανομένων των «Running Point», «You» και «Maid».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους επενδυτές ότι, αν και η εταιρεία είναι παραδοσιακά «περισσότερο κατασκευαστής παρά αγοραστής», αξιολογεί τις εξαγορές με βάση κριτήρια όπως το μέγεθος της ευκαιρίας και το κατά πόσον θα ενισχύσει την ψυχαγωγία.

Ο Σαράντος δήλωσε ότι το Netflix δεν ενδιαφέρεται για την εξαγορά των τηλεοπτικών δικτύων της Warner Bros Discovery, τα οποία περιλαμβάνουν τα CNN, TNT, Food Network και Animal Planet.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε παραδοσιακά δίκτυα μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτό», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix.

Η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αρχίσει να αξιολογεί τις επιλογές της, αφού έλαβε τρεις προσφορές από την Paramount Skydance, για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.