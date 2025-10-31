Λογαριασμός
Τα δίκτυα της Walt Disney δεν θα μεταδίδονται από την πλατφόρμα YouTube TV, μετά από αποτυχία διαπραγματεύσεων

Στα δίκτυα συμπεριλαμβάνονται το ESPN και το ABC, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Variety και την εφημερίδα the Los Angeles Times

YouTube TV

Τα δίκτυα της Walt Disney συμπεριλαμβανομένου του ESPN και του ABC δεν θα μεταδίδονται από την πλατφόρμα YouTube TV της Google pay, μετά από την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων, όπως ανέφεραν αργά το βράδυ της Πέμπτης, το αμερικανικό περιοδικό Variety και η εφημερίδα the Los Angeles Times.

Η Disney και η Google δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters εκτός του ωραρίου εργασίας.

