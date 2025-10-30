Για «πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές» στο block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο έκανε λόγο ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean, αναφερόμενος στη θαλάσσια περιοχή που έχει παραχωρηθεί για έρευνες υδρογονανθράκων σε κοινοπραξία της εταιρείας με την HelleniQ Energy. Όπως ανέφερε μιλώντας στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» οι αρχικές εκτιμήσεις, με βάση την επεξεργασία και ερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, παραπέμπουν σε 200 δισ. κυβικά μέτρα πιθανούς πόρους φυσικού αερίου. Ανέφερε ακόμη ότι η συγκεκριμένη είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Ο κ. Ρήγας τόνισε ότι η Ελλάδα, και συνολικότερα η Ευρώπη, θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια, προσιτό ενεργειακό κόστος και ανάπτυξη προς όφελος των οικονομιών και των καταναλωτών, καθώς και την ενδυνάμωση της κυριαρχίας τους.

Όπως είπε, οι χώρες που έχουν αντιληφθεί τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια, προχωρούν εδώ και δεκαετίες σε σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, με επακόλουθο και την ενίσχυση της εθνικής τους κυριαρχίας. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου.

«Μια χώρα που γνωρίζουμε καλά, καθώς καλύπτουμε πλέον το 50% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, που με την πολιτική ανάπτυξης των εγχώριων κοιτασμάτων που ακολούθησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όχι μόνο κατάφερε να καταστεί ενεργειακά αυτάρκες, αλλά και εξάγει πλέον φυσικό αέριο στην Αίγυπτο», πρόσθεσε.

