Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε την εξαγορά της ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μιας εδραιωμένης οικογενειακής εταιρίας λατομείων στη Θεσσαλία, αυξάνοντας τα αποθέματά του και ενισχύοντας το επιχειρηματικό του μοντέλο στη χώρα.

Η ΛΑΤΕΚΑΤ, με αποθέματα που ξεπερνούν τα 100 εκατ. τόνους, αποτελεί ήδη έναν σημαντικό προμηθευτή αδρανών στην Κεντρική Ελλάδα. Εκτός από τη μακροπρόθεσμη δυναμική της τοπικής αγοράς, το λατομείο θα υποστηρίξει την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική μας για την επέκταση της βάσης των αποθεμάτων αδρανών του Ομίλου σε περιοχές υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής στην Ελλάδα. Επενδύουμε στη χώρα, αναμένοντας αυξημένους όγκους πωλήσεων, και συνεχίζουμε να αναζητούμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής μας παρουσίας στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την εξαγορά, το 2024, ενός λατομείου αδρανών υλικών στην Αττική, καθώς και την οριστικοποίηση μιας μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας στη Νότια Πελοπόννησο, εξασφαλίζοντας επιπλέον αποθέματα άνω των 60 εκατ. τόνων. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής καθετοποίησης του Ομίλου, δημιουργώντας συνέργειες τόσο για τους πελάτες τσιμέντου όσο και για τις δραστηριότητές μας στο έτοιμο σκυρόδεμα σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες επεκτείνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η δεύτερη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Ελληνικό, στην Αθήνα, και η νέα μονάδα έργου στη Βόρεια Ελλάδα που εξυπηρετεί εξορυκτικές δραστηριότητες.

Παράλληλα με την εξασφάλιση νέων αποθεμάτων, επενδύουμε στην ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις μας στη Βορειανατολική και Δυτική Αττική (Μαλακάσα, Ξηρόρεμα) και συνεχίζοντας με επενδύσεις στην Κρήτη, την Κεντρική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές.

Ο Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, δήλωσε: «Η πρόσφατη εξαγορά στην Κεντρική Ελλάδα ενισχύει την παρουσία μας στη χώρα και υποστηρίζει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης μιας περιοχής που επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα. Με τις πρόσφατες επενδύσεις μας, διευρύνουμε σημαντικά τα αποθέματά μας και ενισχύουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, βελτιώνοντας την εφοδιαστική μας αλυσίδα και διαμορφώνοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλη τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

