BP: Εντόπισε ένα νέο κοίτασμα πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού

Η πολυεθνική εταιρεία BP εντόπισε πετρέλαιο στο κοίτασμα Far South στον Κόλπο του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ενώ επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με το Reuters, η ερευνητική γεώτρηση πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδο Green Canyon 584, περίπου 193,12 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λουιζιάνας. Τόσο η αρχική γεώτρηση όσο και μια νέα γεώτρηση εντόπισαν πετρέλαιο. Τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδεικνύουν έναν δυνητικά εμπορικό όγκο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή στον Κόλπο του Μεξικού στο ισοδύναμο των 400.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα έως το 2030. Αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα φθάσει τα 2,3 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με δυνατότητα αύξησης μέχρι το 2035.

Μετά την είδηση, οι εισηγμένες στο Λονδίνο μετοχές της BP σημείωναν άνοδο 4,72% στις πρώτες συναλλαγές.

Η BP είναι ο διαχειριστής του Far South με ποσοστό 57,5%, ενώ ο εταίρος Chevron κατέχει το 42,5%.

Η BP ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο αλλαγή στρατηγικής για να αντιμετωπίσει τα χαμηλότερα του αναμενομένου αποτελέσματα, περικόπτοντας τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επικεντρωθεί εκ νέου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.



Πηγή: skai.gr

