UniCredit: Έγκριση από τη γερμανική αρχή ανταγωνισμού για απόκτηση της Commerzbank

UniCredit: Έγκριση από τη γερμανική αρχή ανταγωνισμού για την απόκτηση της Commerzbank

Η κίνηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ ήταν αναμενόμενη, και ακολουθεί παρόμοια σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο

Οι αντιμονοπωλιακές αρχές της Γερμανίας ενέκριναν τη Δευτέρα τα σχέδια της UniCredit για ένα σημαντικό μερίδιο στην Commerzbank, αφαιρώντας ένα επιπλέον εμπόδιο στις φιλοδοξίες του ιταλικής τράπεζας να εξαγοράσει τον γερμανό ανταγωνιστή της. 

Η κίνηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ ήταν αναμενόμενη, και ακολουθεί παρόμοια σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διασυνοριακό τραπεζικό deal στην Ευρώπη από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το Βερολίνο και η διοίκηση της Commerzbank αντιδρούν στην εξαγορά της τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Commerzbank Γερμανία
