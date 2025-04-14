UniCredit: Έγκριση από τη γερμανική αρχή ανταγωνισμού για απόκτηση της Commerzbank

Οι αντιμονοπωλιακές αρχές της Γερμανίας ενέκριναν τη Δευτέρα τα σχέδια της UniCredit για ένα σημαντικό μερίδιο στην Commerzbank, αφαιρώντας ένα επιπλέον εμπόδιο στις φιλοδοξίες του ιταλικής τράπεζας να εξαγοράσει τον γερμανό ανταγωνιστή της.

Η κίνηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ ήταν αναμενόμενη, και ακολουθεί παρόμοια σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διασυνοριακό τραπεζικό deal στην Ευρώπη από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το Βερολίνο και η διοίκηση της Commerzbank αντιδρούν στην εξαγορά της τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

