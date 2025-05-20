Tencent: Εντατικοποίηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο κινεζικός κολοσσός του διαδικτύου Tencent ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενώ θα διευρύνει και τις σχετικές επενδυτικές δεσμεύσεις της στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ανακοίνωση της εταιρίας στις 16 Μαΐου στη διάρκεια της διάσκεψης Tencent Global Digital Ecosystem Summit που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκουανγκτζόου ή Καντόνα της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2025 οι επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Tencent κατέγραψαν ετήσια αύξηση 21% στα 18,9 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 2,34 δισεκατομμύρια ευρώ), καθώς η εταιρία αναβάθμισε το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης της (ΑΙ), συμπεριλαμβάνοντας θεμελιώδη μοντέλα δεδομένων μεγάλης απόδοσης, κατάλληλη υποστήριξη υπολογιστικής δύναμης, αναπτυξιακά εργαλεία και εφαρμογές, δήλωσε ο Τονγκ Ταοσάνγκ, υψηλόβαθμος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Tencent.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

