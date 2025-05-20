Πιστός στο όραμά του να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της ναυτιλίας στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, ο Όμιλος Libra, συμφερόντων της οικογένειας Λογοθέτη, προχωρά στην κατασκευή του πρώτου κόμβου καθαρών ναυτιλιακών καυσίμων στον Κόλπο της Αμερικής (πρώην Κόλπος του Μεξικού).

Συγκεκριμένα, η θυγατρική του ομίλου Seapath εξασφάλισε αδειοδότηση από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, προκειμένου να ξεκινήσει την κατασκευή της πρώτης μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Κόλπο των ΗΠΑ αποκλειστικά για τον ανεφοδιασμό πλοίων.

Επένδυση 300 εκατ. δολαρίων

Η συνολική επένδυση, η οποία υλοποιείται από τη Seapath σε συνεργασία με την εταιρεία Pilot LNG, με έδρα το Χιούστον, θα ανέλθει σε τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια, ενώ η κατασκευή της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο έτη.

Όταν θα τεθεί σε λειτουργία, θα αποτελεί την πρώτη υποδομή παραγωγής και αποθήκευσης LNG στην περιοχή του Κόλπου της Αμερικής για τον ανεφοδιασμό πλοίων που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, που θεωρείται «πράσινο» καύσιμο, συμβάλλοντας καταλυτικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και ρύπων.

Σημειώνεται ότι το ναυτιλιακό LNG σχεδόν εκμηδενίζει (-99%) τις εκπομπές του θείου και μειώνει κατά 96% τις εκπομπές σωματιδίων, κατά 90% τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου και κατά 25%-30% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκριτικά με τα παραδοσικά είδη ορυκτών καυσίμων.

Ο σταθμός θα κατασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή της πόλης του Τέξας, κοντά σε τρία σημαντικά λιμάνια:

- Το λιμάνι του Χιούστον, που είναι ο μεγαλύτερος λιμένας σε εμπορευματική κίνηση στις ΗΠΑ και ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως,

- το Γκάλβεστον, το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας στην Αμερική και

- το λιμάνι της πόλης του Τέξας, το οποίο κατατάσσεται στη 15η θέση στη λίστα με τους λιμένες με τη μεγαλύτερη κίνηση εμπορευμάτων στις ΗΠΑ.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου η παραγωγή θα ανέρχεται καθημερινά σε περίπου 1.440 κυβικά μέτρα, ενώ σε πλήρη λειτουργία θα διπλασιαστεί στα 2.877 κυβικά μέτρα. Στην πρώτη φάση προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή δεξαμενής συνολικής χωρητικότητας 11.356 κυβικών μέτρων για την αποθήκευση του παραγόμενου LNG. Η τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο, το οποίο στη συνέχεια θα ψύχεται στους -162°C και θα μετατρέπεται σε LNG, θα πραγματοποιείται με αγωγό.

Φουλάρουν τις μηχανές τα πλοία LNG

Τα πλοία που κινούνται με καύσιμο LNG κερδίζουν έδαφος ταχύτατα στην παγκόσμια ναυτιλία λόγω του χαμηλότερου ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Στο τέλος του 2024 τα πλοία με καύσιμο LNG ήταν περισσότερα από 600, ενώ το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.000 και να υπερδιπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικό της εξάπλωσης του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου αποτελεί το γεγονός ότι το 2010 τα πλοία LNG ήταν μόλις 21.

Μάνος Κουλιγκάς (CEO): Καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των αμερικανικών υποδομών

«Είμαστε υπερήφανοι που ο όμιλος Libra στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ναυτιλίας στις ΗΠΑ», σχολίασε σχετικά ο Μάνος Κουλιγκάς, διευθύνων σύμβουλος του Libra Group.

Όπως σημειώνει, «η ανάπτυξη της πρώτης εγκατάστασης αποκλειστικά για τον ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ακτή του Κόλπου της Αμερικής, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση κρίσιμων αμερικανικών μεταφορικών υποδομών και την επιτάχυνση της περιφερειακής ανάπτυξης. Στους έξι τομείς που δραστηριοποιείται ο όμιλος Libra μέσω των θυγατρικών του, που καλύπτουν μεταξύ άλλων τους κλάδους της ναυτιλίας, της αεροδιαστημικής και των ΑΠΕ, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας και στην οικοδόμηση μιας σταθερής βάσης για ανάπτυξη, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς».

Joshua Lubarsky (πρόεδρος Seapath): Στόχος μας ο κορυφαίος κόμβος καθαρών καυσίμων στον Κόλπο των ΗΠΑ

Στόχος της Seapath, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της θυγατρικής του ομίλου Libra, Joshua Lubarsky, είναι να καθιερώσει τη μονάδα LNG ως τον κορυφαίο κόμβο καθαρών καυσίμων στον Κόλπο των ΗΠΑ.

«Με αυτό το σημαντικό βήμα στην αδειοδοτική διαδικασία, έχουμε πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα στην αγορά ως ο πρώτος αποκλειστικός προμηθευτής ναυτιλιακών καυσίμων LNG στον Κόλπο των ΗΠΑ», σημειώνει ο κ. Lubarsky, σημειώνοντας παράλληλα τις προκλήσεις που εγείρει η ολοκλήρωση του έργου.

«Για την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου έργου, απαιτείται τεράστια προσπάθεια που συχνά περνά απαρατήρητη. Έχουμε δεσμευτεί οικονομικά σε σημαντικό βαθμό για αυτό το έργο προκειμένου να καθιερώσουμε την εγκατάσταση LNG ως τον κορυφαίο κόμβο καθαρών καυσίμων στον Κόλπο του Γκάλβεστον και σε ολόκληρο τον Κόλπο των ΗΠΑ. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι ενόψει της εκκίνησης της κατασκευής τους επόμενους μήνες», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.